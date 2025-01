Spreekkoren van FC Utrecht-fans tegen Feyenoord: om deze reden werd het duel niet gestaakt

Supporters van FC Utrecht hebben zondagmiddag vanuit het uitvak de fans van Feyenoord uitgedaagd. Er werd een homofoob lied gezongen en de thuissupporters werden uitgemaakt voor ‘jodenpubliek’.

Het viel meerdere televisiekijkers en aanwezige toeschouwers op dat er dingen werden geroepen als 'homo's lopen hand in hand', 'wie niet springt die is een jood’ en 'jodenpubliek'. Ook een onschuldiger lied als ‘Het Legioen is met pensioen en ze zijn er wel, maar je hoort ze niet’ werd gebezigd door de Utrechtse supporters.

Waarom werd de wedstrijd niet stilgelegd?

De KNVB heeft een protocol voor homofobe spreekkoren. Als die gericht zijn op een individu, en als ze massaal, repeterend en/of langdurig zijn, dan worden in eerste instantie de daders gewaarschuwd. Gaan de spreekkoren na twee waarschuwingen toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. De daders zullen worden opgespoord en een stadionverbod van maximaal achttien maanden krijgen.

In dit geval was het spreekkoor niet gericht op een individu. Bovendien was het niet langdurig te horen. Daarom is de wedstrijd niet stilgelegd door arbiter Bas Nijhuis.

Over kwetsende spreekkoren in het algemeen laat de KNVB weten: “In de Richtlijn Bestrijding Verbaal Geweld staat vermeld dat de scheidsrechter de wedstrijd kan stilleggen als aanhoudende spreekkoren er voor zorgen dat de beledigde betrokkenen niet meer in staat zijn te functioneren en het sportief verloop van de wedstrijd ernstig in het geding is. Als de wedstrijd wordt stilgelegd, dan zal de aanklager betaald voetbal toetsen of de club vooraf, tijdens en na de wedstrijd zich voldoende heeft ingezet om de spreekkoren te voorkomen en te doen stoppen.” In dit geval werden geen spelers beledigd, maar andere supporters.

Waar het de reputatie van Feyenoord is (was), zijn ‘t wederom de uitsupporters - dit keer Utrecht, die zingen ‘homo’s lopen hand in hand’ & ‘wie niet springt die is een jood’ & ‘jodenpubliek, jodenpubliek’.



Bij ons uit ‘t (thuis)vak hoor je dat echt al jaren en jaren niet meer. — Martijn Vroom (@martijn_vroom) January 12, 2025 Stel je staat 0-2 voor en al je liedjes gaan over de tegenstander😭😂 #feyutr — JDLFEY (@jdlfey) January 12, 2025 homo's lopen hand in hand? dat mag gezongen worden? — Wessi (@MennisD1) January 12, 2025 “En wie niet springt die is een jood” en “jodenpubliek” in het uitvak nu. We zijn zo groot. #feyutr https://t.co/s1VQIqSRIR — W (@WAFCA_0) January 12, 2025

