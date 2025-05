Paixão bespreekt mogelijk vertrek bij Feyenoord: 'Je weet toch waar mijn hart zit?'

gaat in gesprek met De Telegraaf in op een mogelijk vertrek bij Feyenoord. De 24-jarige buitenspeler is bezig aan een uitstekend seizoen in De Kuip en wordt in verband gebracht met een overstap naar een Europese topclub.

Paixão was dit seizoen in 44 wedstrijden voor Feyenoord al betrokken bij 34 doelpunten (zestien goals, achttien assists) en debuteerde in februari in de voorselectie van het Braziliaans elftal. Volgens Italiaanse media staat de linksbuiten door zijn goede spel in Rotterdam-Zuid onder meer op de verlanglijstjes van clubs als Napoli , AS Roma en AC Milan, daarnaast zou ook in Engeland en Spanje de nodige belangstelling zijn ontstaan.

Afgelopen winter zag Paixão in de persoon van Santiago Giménez al een ploeggenoot naar AC Milan vertrekken. De Mexicaan begon hoopgevend in San Siro, maar is de voorbije maand zijn basisplaats kwijtgeraakt. Paixão krijgt de vraag of hij daardoor 'wel twee keer nadenkt voordat hij de knoop doorhakt bij een eventuele transfer'. "Ik wil er nog helemaal niet aan denken", antwoordt de Braziliaan echter. "Ik heb het hartstikke goed bij Feyenoord. Als het komt, dan komt het. Het is in de handen van God", aldus Paixão.

Paixão looft Legioen: 'Danzkij hen voelde ik me hier zo snel thuis'

Paixão benadrukt dat hij vooral bezig is met het goed afsluiten van zijn derde seizoen in dienst van Feyenoord, waar hij prima op zijn plek zit: "Dankzij de supporters hier, zeg ik eerlijk, voelde ik me hier zo snel thuis. Het was nogal een overgang vanuit Brazilië. Een andere taal, een totaal ander klimaat, een andere cultuur. Maar die gasten op de tribune gaven mij zo'n warm welkom. Die wil ik echt terugbetalen met een grote smile en met goals. Datzelfde geldt trouwens voor de mensen bij de club. Iedereen is goed voor me", aldus de aanvaller. Eind april onthulde Paixão in gesprek met het Braziliaanse O Globo dat het zijn droom is om ooit nog voor Flamengo uit te komen. De Telegraaf vraagt hem 'om te plagen' of hij liever naar een Europese topclub óf Flamengo zou vertrekken, waarop de buitenspeler lachend antwoordt: "Je weet toch waar mijn hart zit? Flamengo is de club van mijn familie..."

