Feyenoord en Van Persie zien gigantische domper bevestigd worden

Feyenoord zal zich, als het derde wordt in de Eredivisie, op eigen kracht moeten plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van trainer Robin van Persie was in de Europa League afhankelijk van Athletic Club, dat het toernooi dan zou moeten winnen. De Basken werden in de halve finale echter op uiterst pijnlijke manier uitgeschakeld door Manchester United. Over twee duels werd het 7-1 voor The Red Devils.

De voornaamste voorwaarde voor het doorschuiven van Feyenoord van de voorrondes naar het hoofdtoernooi van de Champions League, is dat de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie direct plaatst voor het miljardenbal. De ploeg die het tweede Europese toernooi wint, kwalificeert zich namelijk direct voor de competitiefase van de Champions League. Wanneer deze ploeg zich via de nationale competitie ook al direct plaatst voor het hoofdtoernooi, is er een Champions League-ticket over.

Artikel gaat verder onder video

De Rotterdammers hadden de hoop hierbij gevestigd op Athletic Club, want dat was van de overgebleven halve finalisten in de Europa League nog de enige ploeg die op rechtstreekse Champions League-plaatsing via de competitie staat. De Baskische ploeg staat momenteel namelijk op een vierde plaats in LaLiga.

Manchester United – Athletic Club (4-1, 7-1 in totaal)

Athletic Club stond een monsterklus te wachten na de 0-3 nederlaag in het eigen San Mames. Op Old Trafford begon Manchester United gecontroleerd aan de wedstrijd en kreeg het via Alejandro Garnacho een mogelijkheid om het duel definitief te beslissen. Na iets meer dan een half uur spelen kwamen de bezoekers echter op een 0-1 voorsprong. Mikel Jauregizar verschalkte André Onana met een heerlijke pegel. Vlak voor rust ging Garnacho een-op-een met Agirrezabala van Athletic Club, maar de Argentijn faalde hopeloos.

Na rust was het devies duidelijk voor Athletic Club: pompen of verzuipen. De Basken speelden direct voetbal en probeerden voor flink wat gevaar te zorgen via voorzetten vanaf de zijkant. Tot grote kansen leidde dat echter niet en Manchester United bleef kinderlijk eenvoudig overeind. Sterker nog: The Red Devils maakten er na 72 minuten 1-1 van. Op aangeven van centrale verdediger Leny Yoro krulde Mason Mount de gelijkmaker tegen de touwen. Een kleine tien minuten later boog de ploeg van trainer Rúben Amorim de achterstand om een in een voorsprong. Casemiro knikte raak uit een vrije trap van Bruno Fernandes. Vlak voor tijd maakte Manchester United ook nog een derde treffer, nadat Rasmus Højlund binnentikte op aangeven van invaller Amad Diallo. In de blessuretijd maakte Mount vanaf een meter op veertig meter zijn tweede treffer van de avond, nadat Agirrezabala de bal bij hem inleverde.

FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur (0-2, 1-5 in totaal)

Bij de andere halve finale tussen Tottenham Hotspur en FK Bodø/Glimt heeft geen beiden zich rechtstreeks geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Voor Feyenoord dus geen grote belangen bij deze wedstrijd. Tottenham verdedigde in het Aspmyrastadion een 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd. De eerste helft kabbelde zich voor zonder groot gevaar voor beide ploegen, iets waar de huidige nummer zestien uit de Premier League prima mee kon leven. Na rust probeerde Bodø/Glimt het wat meer, maar was het Tottenham dat op voorsprong kwam via Dominic Solanke. Iets meer dan twintig minuten voor tijd besliste Pedro Porro het duel definitief in het voordeel van de ploeg uit Londen. Bodø/Glimt wilde de eigen fans middels een eretreffer nog wat teruggeven, maar slaagde daar in het slot van de wedstrijd niet in. Tottenham bleef eenvoudig overeind en plaatste zich daarmee voor de finale van de Europa League.

De Europa League finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United wordt op woensdag 21 mei om 21.00 uur gespeeld in het San Mamés in Bilbao.