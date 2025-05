Feyenoord verbiedt interview: 'Is iets aan de hand met hem, ik hoor Van Persie...'

Rondom ‘is wat aan de hand’, denkt NOS-commentator Arman Avsaroglu. De linksback heeft geen vaste basisplaats bij Feyenoord en werd zaterdagavond in de luwte gehouden door zijn club. Feyenoord wilde niet dat Hartman voor de camera van de NOS zou verschijnen. Avsaroglu vraagt zich af hoe de verstandhouding is tussen de vleugelverdediger en diens trainer Robin van Persie.

Hartman liep vorig seizoen een kruisbandblessure op. Na een revalidatie van tien maanden maakte hij begin februari zijn rentree als invaller in de wedstrijd tegen Ajax. In de elf competitiewedstrijden die daarop volgden, behoorde Hartman zeven keer tot de basiself. Zaterdag deed hij zeventien minuten mee in de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-4). Van Persie koos voor Hugo Bueno op de linksbackpositie.

“Er is rondom Hartman wel wat aan de hand”, speculeert Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. “Ik wilde hem graag interviewen na afloop van de wedstrijd, waarin hij een kwartier meedeed. Dat mocht niet. Feyenoord zei dat hij te weinig had gespeeld en geen invloed heeft gehad op de wedstrijd. Hij kwam dus niet voor de camera. Ik hoor Van Persie ook zeggen dat hij gesprekken heeft gehad met Hartman en dat Hartman het niet eens is met de beslissing. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu verdergaat. Van Persie gaat volgend seizoen door bij Feyenoord en Hartman normaal gesproken ook. Dat is toch wel iets om in de gaten te houden.”

'Hartman krijgt tegenslag na tegenslag'

Presentator Jeroen Stekelenburg oppert dat Hartman misschien niet ‘wedstrijdhard’ is na zijn blessure en dat het lastig is om ‘het laatste stapje’ te zetten. “Het zou heel goed kunnen”, antwoordt Avsaroglu. “Het is voor iedereen anders hoe je terugkomt van zo’n blessure. Iemand als Jurriën Timber heeft die hardheid bijvoorbeeld wel snel aangetikt. Ik vind het best een moeilijk verhaal rond Hartman. Hij heeft een zware blessure opgelopen en heeft daarna ook tegenslag na tegenslag gekregen: niet ingeschreven voor de Champions League, snel z’n plek in het elftal verloren… Voor zijn blessure hebben we allemaal van hem genoten.”

Na de gewonnen wedstrijd tegen Heracles ging Van Persie in op zijn contact met Hartman. Hij beaamde tegenover de NOS dat de viervoudig Oranje-international het niet eens was met zijn plek op de bank. “Ik leg uit waarom ik bepaalde keuzes maak. Of hij het daarmee eens is? Nee. Hij vindt dat hij nu al in de basis moet staan en dat is alleen maar goed denk ik. Maar er is ook wel begrip van zijn kant, dat ik een keuze moet maken tussen drie goede linksbacks”, zei de trainer, die behalve Bueno en Hartman ook doelt op Gijs Smal.

