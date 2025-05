Zechiël definitief weg bij Feyenoord? 'Directeur van Eredivisionist spreekt met middenvelder'

Arnold Bruggink heeft na de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente (0-2) gesproken met Feyenoord-huurling . Dat vertelt FC Twente-watcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van De Twentsche Courant Tubantia. Of het over een transfer ging durft de journalist van de regionale krant niet te vertellen.

FC Twente wist zondagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam voor het eerst sinds 23 november 2024 weer eens een uitwedstrijd te winnen. De doelpunten aan Twentse zijde werden gemaakt door middenvelders Michal Sadilek en Sem Steijn. Na afloop was er niet alleen de vreugde bij FC Twente, maar viel clubwatcher Ten Voorde nog iets op.

"Je moet je voorstellen bij Sparta is een kleine ruimte waar alle camera's worden neergezet, gedropt", steekt hij van wal in de podcast. "En daar staat iedereen dichtbij elkaar en dan is er weinig plek. Toen stond een speler van Sparta, Zechiël, daar te wachten. Een jonge jongen, een huurling van Feyenoord. Arnold Bruggink stond daar ook en die twee kwamen met elkaar in gesprek."

Volgens de journalist was het 'gewoon een leuk gesprek'. "Dat gesprek ging ongetwijfeld niet over: wat wil je verdienen en wat moet je kosten? Maar ik denk gewoon over koetjes en kalfjes. Maar ik vond dat wel een leuk beeld. En toen dacht ik: Zechiël, dat is eigenlijk ook wel een hele goede voetballer", looft hij de middenvelder die door Feyenoord verhuurd wordt aan stadsgenoot Sparta.

Heeft Zechiël een toekomst bij Feyenoord?

Bij Feyenoord is het komend seizoen dringen op het middenveld. Met de komst van Sem Steijn en de terugkeer van de verhuurde spelers heeft de Rotterdamse club liefst dertien middenvelders onder contract staan. Ten Voorde kan het zich dan ook wel voorstellen dat Feyenoord er komende zomer een aantal uitzwaait, waaronder bijvoorbeeld Zechiël. "Feyenoord heeft zoveel middenvelders. Het is de vraag of hij bij Feyenoord echt een serieuze optie is voor komend seizoen."

Ten Voorde weet niet of Zechiël haalbaar is voor FC Twente

Of het 'toevallige gesprek' tussen Bruggink en Zechiël tot 'iets moois' kan leiden? "Dat weet ik niet", geeft Ten Voorde toe. "Misschien wel. Ik vind het een goede voetballer, een talentvolle speler. Een middenvelder die technisch vaardig is, die dynamiek heeft. FC Twente is daar wel naar op zoek naar dit soort voetballers. Maar ik weet bij God niet of dit haalbaar is of dit mogelijk is en of die jongen wil. Misschien hebben ze het wel over de temperatuur gehad met elkaar", besluit hij.

