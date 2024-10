Vink dicht Feyenoord-talent grote toekomst toe: ‘Zo’n mooie balbehandeling in de kleine ruimte’

Marciano Vink is erg onder de indruk van de kwaliteiten van , zo vertelt hij in de voorbeschouwing van de oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen Mexico op ESPN. De analist baalt er enorm van dat de middenvelder eigenlijk zo weinig speelt bij Feyenoord, aangezien hij heel veel van hem verwacht.

Zechiël staat donderdagavond in de basis bij Jong Oranje, waar Vink erg blij mee is. “Ik vind hem echt zo’n mooie speler”, begint de analist. “Ik ken hem eigenlijk al vanaf de jeugd, maar het is een speler die op alle posities op het middenveld kan spelen.” Toch ziet Vink één positie waar het talent het beste rendeert. “Achtenhalf, dus tussen acht en tien in.” Dat heeft volgens de oud-voetballer te maken met de techniek van Zechiël. “In de kleine ruimte heeft hij zo’n mooie balbehandeling, hij heeft een heel snel en goed oog voor ruimte en diepte en wat hij ook bezit, is druk naar voren zetten.”

Vervolgens komen er beelden voorbij van Zechiël die druk zet. “Hij gaat er volle bak in”, zegt een genietende Vink. Toch ziet de analist ook een nadeel. “Het is gewoon jammer dat hij maar tweeënhalf, drie wedstrijden in Feyenoord 1 heeft gespeeld.” Toch heeft hij daar wel begrip voor, aangezien Feyenoord met In-Beom Hwang en Quinten Timber twee middenvelders heeft die zeker zijn van hun plek. “Hij moet de strijd dan aangaan met Milambo. Dat wint Milambo op dit moment, terecht. Maar Zechiël heeft zo’n mooie toekomst, zo’n mooie voetballer vind ik dat.”

Zechiël bij Feyenoord

Zechiël maakte in augustus van vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord in het met 6-1 gewonnen duel met Almere City. Vervolgens zou hij ook in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen in actie komen. Dit seizoen staat de teller op vier duels, waarvan drie als basisspeler. Hij kwam onder meer in de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in actie.

Vind jij dat Gjivai Zechiël meer speeltijd moet krijgen bij Feyenoord? Laden... 86.8% Ja, absoluut 12.1% Nee, hij moet zich nog bewijzen 1.1% Weet ik niet 91 stemmen

