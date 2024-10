Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen. De middenvelder kampte op dat moment met een bovenbeenblessure die hem niet alleen de gewonnen eindstrijd tegen NEC kostte, maar óók het Europees Kampioenschap in Duitsland met het Nederlands elftal.

Wieffer liep in de aanloop naar de bekerfinale een blessure op, maar probeerde de wedstrijd in De Kuip tóch te halen. Achteraf was dat geen goed idee, zo moet de middenvelder - die Feyenoord afgelopen zomer verruilde voor Brighton & Hove Albion - toegeven voor de camera's van ESPN. "Uiteindelijk is het mijn eigen fout geweest dat ik die wedstrijd wilde spelen, die bekerfinale. Op dat moment wil je gewoon je wedstrijd spelen", zegt Wieffer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wieffer baart opzien met opmerking over begin Feyenoord-tijd: 'Ik deed eigenlijk maar wat'

"Ik heb een beetje risico genomen. Ik had het EK wel in het hoofd, maar ik dacht: Dat gaat wel goed. Ik had het ook wel overlegd met de medische staf, zij dachten op dat moment ook niet dat het zó erg zou kunnen worden, maar dat is uiteindelijk wel gebeurd. Ja, uiteindelijk heb ik er wel spijt van. Want ik heb de bekerfinale en nog veel meer gemist. Soms moet je toch slimmer zijn, misschien", geeft de middenvelder toe.

LEES OOK: Oranje-international dacht aan stoppen: 'Maar Wim Jonk zag een ruwe diamant en gaf hem vertrouwen'

Wieffer zegt zeker in het begin wel balend voor de televisie te hebben gezeten tijdens het EK, waar hij vrijwel zeker naartoe was gegaan als zijn blessure geen roet in het eten had gegooid. Inmiddels is hij voortvarend begonnen aan zijn Engelse avontuur, al moest hij in Brighton ook al enkele wedstrijden geblesseerd verstek laten gaan en ontbrak hij om die reden in september eveneens in Oranje. Deze week mocht de geboren Tukker zich wel weer melden in Zeist en hoopt hij ongetwijfeld minuten te kunnen maken in de Nations League-duels met Hongarije (vrijdag) en/of Duitsland (maandag).

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🤕 Mats Wieffer nam een risico en moest de bekerfinale én het EK aan zich voorbij laten gaan:



“Daar heb ik wel spijt van, soms moet je toch wat slimmer zijn.” — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.