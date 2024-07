Wieffer baart opzien met opmerking over begin Feyenoord-tijd: 'Ik deed eigenlijk maar wat'

vertrekt van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. In een afscheidsvideo op het YouTube-kanaal van Feyenoord kijkt de middenvelder nog eens terug naar zijn periode in Rotterdam.

Wieffer speelde in de jeugd bij FC Twente en was vervolgens twee jaar actief bij Excelsior. Stadsgenoot Feyenoord nam de middenvelder daarna over. "Het is wel eigenlijk heel snel gegaan", vertelt de kersverse aanwinst van het Engelse Brighton in gesprek met Feyenoord . "Anderhalf jaar geleden speelde ik nog niet eens bij Feyenoord, niet in de basis in ieder geval. De afgelopen twee jaar is eigenlijk wel heel bizar geweest. Dat heb ik aan iedereen binnen de club te danken. Toen ik geblesseerd raakte, ben ik met fysio's bezig geweest om sneller te worden om fysiek sterker te worden, alles heeft daarin bijgedragen."

En hoeveel invloed heeft trainer Arne Slot gehad op de ontwikkeling van Wieffer? "Ik denk heel erg veel. Door hem ben ik de speler die ik nu ben geworden, met ook zijn assistenten en de staf. Toen ik van Excelsior kwam, lastig uit te leggen, maar ik had het gevoel alsof ik dingen niet met een idee deed. Nu denk ik over allerlei dingen na, over wanneer je moet komen, wanneer je driehoekjes moet maken, wanneer je weg moet blijven. Dat is nu veel meer geprogrammeerd. Bij Excelsior deed ik eigenlijk maar wat, als ik daar op terugkijk. Soms was wat ik deed goed, soms ook helemaal niet. En dat hij (Slot, red.) mij de kans heeft gegeven natuurlijk."

Vervolgens wordt Wieffer gevraagd wat het doelpunt was waar hij de beste herinneringen aan overhoudt. "De mooiste was wel tegen AS Roma. Met alles erop en eraan, de druk erbij. Maar die tegen Fortuna Sittard was ook wel mooi. Ik heb op zich wel een paar mooie goals gemaakt, maar die tegen AS Roma was wel de mooi."

