Oranje-international dacht aan stoppen: 'Maar Wim Jonk zag een ruwe diamant en gaf hem vertrouwen'

Het is voor een groot deel aan Wim Jonk, de kersverse assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, te danken dat überhaupt profvoetballer is geworden. De verdediger van Tottenham Hotspur speelde in zijn tijd bij FC Volendam met de gedachte te stoppen, maar Jonk herkende zijn talent.

Dat zegt Michel Hordijk, die als techniektrainer met Jonk samenwerkte bij zowel Ajax als in Volendam, in gesprek met de NOS. "Micky was een twijfelgeval, dacht zelfs aan stoppen, maar Jonk zag in hem een ruwe diamant en is met hem aan de slag gegaan", laat Hordijk optekenen. "Het was cruciaal dat Wim dat toen zag. Hij gaf hem vertrouwen."

Met Jonk als trainer debuteerde Van de Ven in oktober 2019 in het profvoetbal, in een Keuken Kampioen Divisieduel tussen Het Andere Oranje en Jong PSV (3-1 verlies). Al snel veroverde de Noord-Hollander een basisplaats en begon hij dusdanig indruk te maken dat VfL Wolfsburg in de zomer van 2021 liefst 8,5 miljoen euro overhad om de verdediger naar de Bundesliga te halen.

In Duitsland had Van de Ven ook nauwelijks tijd nodig om zich te onderscheiden. Twee jaar na zijn komst incasseerden Die Wölfe een transfersom van 40 miljoen euro van Tottenham Hotspur voor de verdediger, die tot dan toe altijd centraal had gespeeld. Tegen het einde van zijn debuutseizoen begon trainer Ange Postecoglou de Nederlander echter ook geregeld als linksback in te zetten, waar hij zijn ongekende snelheid optimaal kan benutten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Van de Ven juist op die positie de meeste van zijn tot nu toe acht interlands voor het Nederlands elftal heeft gespeeld.

Van de Ven: 'Het had zeker heel anders kunnen lopen'

Voor de camera's van ESPN bevestigt Van de Ven dat Jonk heel belangrijk voor zijn loopbaan is geweest: "Het had zeker heel anders kunnen lopen. Hij heeft me naar het eerste van Volendam gehaald en mij mijn eerste contract gegeven. Hij heeft me ook echt het geloof en het vertrouwen gegeven dat ik écht ver kon komen", zegt de verdediger.

