Micky van de Ven terug op aarde: Oranje-international krijgt schrikbarend laag cijfer

staat weer met beide benen terug op aarde. De Oranje-international was vorige week de gevierde man bij Tottenham Hotspur in de uitwedstrijd tegen Manchester United (0-3 zege), maar speelde zondag bedroevend tegen Brighton & Hove Albion (3-2 nederlaag) en krijgt er in de Engelse media flink van langs.

Van de Ven stond vorige week met een prachtige assist aan de basis van de 0-3 overwinning van Tottenham op bezoek bij Manchester United. De centrumverdediger zette een indrukwekkende rush in vanaf eigen helft en bekroonde die uiteindelijk met een assist op de openingstreffer van Brennan Johnson.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Waanzinnige sprint Van de Ven tegen Manchester United: 'Een adembenemende assist'

Tegen Brighton speelde Van de Ven aanvankelijk ook een degelijke wedstrijd. Tottenham leidde halverwege met 0-2 door goals van Johnson en James Maddison. In de tweede helft ging het echter volledig mis voor de Londenaren. Brighton sloeg tussen minuut 48 en minuut 66 driemaal toe via Yankuba Minteh, Georginio Rutter en Danny Welbeck en trok de wedstrijd zo naar zich toe.

In de Engelse media is Van de Ven na afloop de gebeten hond. “Hij was zijn beheersing volledig kwijt in de tweede helft en zat mis bij de eerste twee doelpunten van Brighton. Zijn slechtste wedstrijd voor Tottenham sinds zijn optreden in het 4-0 verlies van vorig seizoen tegen Newcastle United”, schrijft kwaliteitskrant The Evening Standard, dat het optreden van Van de Ven tegen Brighton beoordeelt met een schrikbarend laag cijfer: een 4.

Van Football London krijgt de Nederlander een 5. “Een aantal belangrijke intercepties, maar hij zat mis toen hij de 1-2 van Brighton wilde voorkomen met een sliding”, klinkt het. Van 90 Min krijgt Van de Ven ook een 5. “Voor iemand die zo ontzettend snel is, zag Van de Ven er traag uit toen Rutter bij de gelijkmaker door de as van het veld sneed.”

Ondertussen circuleert op social media een video van enkele zwakke momenten van Van de Ven tegen Brighton:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

In de negende minuut van Ajax - FC Groningen klonk er plots groot applaus in de Johan Cruijff ArenA.