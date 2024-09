Waanzinnige sprint Van de Ven tegen Manchester United: 'Een adembenemende assist'

Tottenham Hotspur is vroeg op voorsprong gekomen in de uitwedstrijd tegen Manchester United. In de derde minuut opende Brennan Johnson de score, na een weergaloze actie van .

Van de Ven zette op zijn eigen helft Marcus Rashford van de bal. Daarna zette hij een indrukwekkende sprint in: binnen acht seconden en acht balcontacten overbrugde hij een afstand van zo’n 64 meter. De Nederlandse verdediger leverde bijna aan de achterlijn een strakke pass op Johnson, die van dichtbij afrondde.

Artikel gaat verder onder video

Van de Ven sprintte onder meer Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt voorbij. “Een adembenemende assist”, schrijft journalist Laurie Whitwell. “Een ongelooflijk tempo, maar hij houdt daarna ook het hoofd koel en speelt Johnson aan. De verdediging van Manchester United staat te slapen.”

Ook commentator Johan van Polanen van Viaplay is lyrisch. “Een schitterende assist! Brennan Johnson krijgt het doelpunt op zijn naam, maar de spelers lopen allemaal naar Micky van de Ven. Wat een rush, schitterend! Deze kan ingelijst worden.”

Volg de wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur in ons liveverslag!

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.