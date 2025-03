Selectie van Tottenham Hotspur elf (!) keer zoveel waard als die van AZ

AZ en Tottenham Hotspur staan vanavond tegenover elkaar in de Europa League. De wedstrijd belooft een interessante confrontatie te worden tussen twee teams met een aanzienlijk verschil in transferwaardes. Terwijl Tottenham Hotspur bekendstaat om zijn grote financiële slagkracht, heeft AZ een reputatie opgebouwd als een club die sterk inzet op talentontwikkeling. Dit verschil in benadering is duidelijk zichtbaar in de Estimated Transfer Value (ETV) van beide selecties.

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd. Deze waardes worden gepubliceerd door FootballTransfers en zijn gebaseerd op een complex model dat factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur in overweging neemt. Het model maakt gebruik van machine learning en is getraind op historische transfers om zo nauwkeurig mogelijk de marktwaarde van spelers te bepalen. Deze waardes worden maandelijks bijgewerkt om de meest actuele en nauwkeurige waarderingen te bieden.

AZ

Artikel gaat verder onder video

AZ heeft een totale selectiewaarde van €87.286.587. De meest waardevolle spelers van AZ zijn Troy Parrott (€9.866.974), Wouter Goes (€8.712.288), Sven Mijnans (€8.691.938), Alexandre Penetra (€6.822.492), en Rome Jayden Owusu-Oduro (€5.843.615). AZ staat bekend om zijn focus op talentontwikkeling en het opleiden van jonge spelers. Deze strategie heeft de club in staat gesteld om competitief te blijven, ondanks een relatief beperkt budget in vergelijking met grotere Europese clubs.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur beschikt over een selectie met een totale waarde van bijna een miljard euro: €992.236.414. De meest waardevolle spelers zijn Cristian Romero (€72.564.008), Brennan Johnson (€66.107.577), Micky van de Ven (€61.903.919), Dejan Kulusevski (€60.707.752) en Destiny Udogie (€60.642.611). Deze bedragen tonen het grote financiële verschil met AZ. Tottenhams strategie is gericht op het aantrekken van bewezen talenten en het investeren in spelers met een hoge marktwaarde, wat hen een sterke positie geeft in zowel de nationale als internationale competities.

LEES OOK: AZ - Tottenham Hotspur LIVE: volg hier de Europa League-wedstrijd

Top 5 meest waardevolle spelers per club

AZ Alkmaar:

Troy Parrott – €9.866.974 Wouter Goes – €8.712.288 Sven Mijnans – €8.691.938 Alexandre Penetra – €6.822.492 Rome Jayden Owusu-Oduro – €5.843.615

Tottenham Hotspur:

Cristian Romero – €72.564.008 Brennan Johnson – €66.107.577 Micky van de Ven – €61.903.919 Dejan Kulusevski – €60.707.752 Destiny Udogie – €60.642.611

LEES OOK: Spoorboekje: Ajax en AZ spelen krakers in de Europa League

De vergelijking tussen de transferwaardes van AZ en Tottenham Hotspur laat een duidelijk verschil zien in financiële mogelijkheden en strategieën. Tottenhams selectie is elf keer zoveel waard als die van AZ, wat hun status als favoriet onderstreept. Toch heeft AZ in het verleden bewezen dat het in staat is om te concurreren met grotere clubs door middel van slim beleid en talentontwikkeling.