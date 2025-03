Spoorboekje: Ajax en AZ spelen krakers in de Europa League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 6 maart 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Europa League. AZ neemt het op tegen Tottenham Hotspur, terwijl Ajax Eintracht Frankfurt ontvangt. Beide Nederlandse clubs zullen strijden voor een goed resultaat. Daarnaast zijn er nog tal van andere Europese wedstrijden te volgen. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

AZ - Tottenham Hotspur (18:45 uur): AZ speelt thuis tegen Tottenham Hotspur in de Europa League. Na een wisselvallige reeks resultaten zal AZ proberen een goed resultaat neer te zetten tegen de Engelse ploeg. Tottenham, dat onlangs nog van Manchester City verloor, zal ook gebrand zijn op een overwinning.

Ajax - Eintracht Frankfurt (21:00 uur): Ajax ontvangt Eintracht Frankfurt in de Johan Cruijff ArenA. Na een zwaarbevochten overwinning op Almere City zal Ajax vol vertrouwen deze Europese wedstrijd ingaan. Frankfurt heeft het de laatste tijd moeilijk gehad in de Bundesliga, wat Ajax hoop geeft op een goed resultaat.

Real Sociedad - Manchester United (18:45 uur): Real Sociedad neemt het op tegen Manchester United. Beide teams hebben wisselende resultaten behaald in hun competities, wat deze wedstrijd extra spannend maakt.

Fenerbahçe - Glasgow Rangers (18:45 uur): In Turkije speelt Fenerbahçe tegen Glasgow Rangers. Beide teams hebben hun zinnen gezet op een overwinning om verder te komen in de Europa League.

AS Roma - Athletic Bilbao (21:00 uur): AS Roma speelt thuis tegen Athletic Bilbao. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde.

Voetbal op TV

18:45 uur: AZ - Tottenham Hotspur, Ziggo Sport - live verslag van het Europa League-duel

18:45 uur: FC Kopenhagen - Chelsea, Ziggo Sport 6 - live verslag van het UEFA Conference League-duel

18:45 uur: Fenerbahçe - Rangers, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Europa League-duel

18:45 uur: Real Sociedad - Manchester United, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: Ajax - Eintracht Frankfurt, Ziggo Sport - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: AS Roma - Athletic Bilbao, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: FC Viktoria Pilsen - SS Lazio, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: FK Bodo/Glimt - Olympiakos Piraeus, Ziggo Sport 6 - live verslag van het Europa League-duel

Jarig op 6 maart

Tim Howard: 🎈 Vandaag viert de Amerikaanse oud-voetbaldoelman Tim Howard zijn 46e verjaardag!

Francisco José Carrasco: 🎂 De Spaanse oud-voetballer Francisco José Carrasco blaast vandaag 66 kaarsjes uit.

Igor Kolyvanov: 🎉 De Russische oud-voetballer en voetbalcoach Igor Kolyvanov viert vandaag zijn 57e verjaardag.

Giorgos Karagounis: 🎈 De Griekse oud-voetballer Giorgos Karagounis is vandaag jarig en wordt 48 jaar.

Daniel de Ridder: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Daniel de Ridder viert vandaag zijn 41e verjaardag.

Kevin-Prince Boateng: 🎈 De Duits-Ghanese voetballer Kevin-Prince Boateng viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Yassin Ayoub: 🎉 De Marrokaans-Nederlandse voetballer Yassin Ayoub viert vandaag zijn 31e verjaardag.