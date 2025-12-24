Live voetbal 1

FC Groningen heeft beet: Thom van Bergen zet handtekening onder nieuw contract

Thom van Bergen en Jorg Schreuders vieren een goal voor FC Groningen
Foto: © Imago
24 december 2025, 16:25

Thom van Bergen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Groningen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller uit de eigen jeugdopleiding ligt nu tot medio 2028 vast bij de Trots van het Noorden.

Van Bergen had in de Euroborg nog een contract tot medio 2026, waarbij een optie voor een extra seizoen was opgenomen. Door het tekenen van zijn nieuwe overeenkomst ligt hij nu dus nog tweeënhalf jaar vast.

In het seizoen waarin FC Groningen degradeerde uit de Eredivisie, 2022/23, debuteerde Van Bergen tegen Excelsior in de hoofdmacht van FC Groningen. Op het tweede niveau groeide hij uit tot basisspeler en vervulde hij in mei 2024 een cruciale rol bij de promotie naar de Eredivisie. Tijdens de voorlaatste speelronde, in een uitduel bij Telstar, tekende hij in blessuretijd met het hoofd voor de cruciale gelijkmaker (1-1), waarna Groningen de klus een week later definitief klaarde tegen Roda JC (2-0) en de terugkeer op het hoogste niveau een feit was.

In alle competities staat Van Bergen inmiddels op 108 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Daarin was hij goed voor negentien goals en dertien assists. Sinds anderhalf jaar mag hij zich bovendien international van Jong Oranje noemen. Op het Europees Kampioenschap Onder-21 veroverde de Groninger een basisplaats en was hij in het laatste pouleduel, waarin de leeftijdgenoten uit Oekraïne met 2-0 werden verslagen, eenmaal trefzeker.

Thom van Bergen

Thom van Bergen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 21 jaar (6 jan. 2004)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
17
4
2024/2025
Groningen
34
5
2023/2024
Groningen
36
9
2022/2023
Groningen
12
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25

