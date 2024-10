'Als bondscoach vond ik het moeilijk om echt tot Gravenberch door te dringen'

Kees van Wonderen is niet verrast door de ontwikkeling van . In 2018 won Van Wonderen het Europees kampioenschap als bondscoach van Oranje Onder 17, met Gravenberch in de selectie. Inmiddels maakt de middenvelder furore bij Liverpool; zaterdagmiddag speelde hij een sterke wedstrijd tegen Crystal Palace (0-1 zege). Van Wonderen vindt echter wel dat Gravenberch nog meer stappen kan zetten.

In een interview met De Telegraaf vertelt Van Wonderen dat Gravenberch destijds jonger was dan zijn ploeggenoten en zich tijdens het toernooi in het basiselftal speelde. “Zijn prestaties nu bij Liverpool en Oranje verbazen niet. Alleen was Ryan toen, en je zag het afgelopen seizoenen nog steeds, wispelturig, een beetje dromerig en afwezig soms. Zijn vader en zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez onderkenden dat, waren daarmee bezig en hij heeft stappen gezet.”

Artikel gaat verder onder video

“Het heeft niets met Ryans voetbalkwaliteiten te maken of het vertrouwen van de trainer, nee, het is of je wel of geen geldingsdrang bezit om altijd, iedere training beter te willen worden”, stelt de voormalig trainer van onder meer Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. “Ryan moet geen genoegen nemen met wat hij nu laat zien. Het moet brandstof zijn om juist nog meer te brengen. Wat Ronaldo heeft, en Ruud van Nistelrooy vroeger, of Roger Federer of Rafael Nadal. Drie of vier wedstrijden goed spelen is niet genoeg, twee titels winnen niet voldoende: hij moet meer willen en meer eisen van jezelf.”

'Houding van Gravenberch kan een schild zijn'

Na de flitsende seizoenstart van Gravenberch bij Liverpool zal blijken of hij 'op dat front een stap heeft gezet en z’n verantwoording pakt', stelt de trainer. "Aan de andere kant: Ryan oogt nonchalant, maar het kan best zo zijn dat hij dat zelf anders voelt. Dat die houding min of meer zijn schild is om met de druk en de verwachtingen om te gaan. Als bondscoach vond ik het moeilijk om echt tot hem door te dringen, maar datzelfde gold toen voor mensen die veel dichter bij hem staan”, aldus Van Wonderen.

