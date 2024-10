Arne Slot schrijft geschiedenis bij koploper Liverpool, maar slikt wel één tegenvaller

Liverpool heeft zaterdagmiddag met 0-1 gewonnen bij Crystal Palace. Lang had Liverpool controle over de wedstrijd wat resulteerde in de eerste en laatste treffer van de wedstrijd van Diogo Jota, maar het werd nog even billenknijpen aan het einde van de tweede helft waar Crystal Palace de nodige kansen kreeg om een resultaat te halen. De ploeg van Arne Slot hield echter stand, wat betekent dat Liverpool de nummer één positie vasthoudt.

Slot schrijft geschiedenis: hij is de eerste trainer van Liverpool die (minstens) negen van zijn eerste tien officiële wedstrijden bij de club wint. De wedstrijd tegen Crystal Palace kende overigens wel een domper. Doelman Alisson Becker viel in de tweede helft geblesseerd uit en moest vervangen worden door Vitezslav Jaros.

Liverpool was de trotse koploper van de Premier League voor aanvang van de uitwedstrijd tegen Crystal Palace en de ploeg van Arne Slot begon met liefst drie Nederlanders in de basis. Naast Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, mocht ook Cody Gakpo vanaf de aftrap beginnen. Crystal Palace leek even uit de startblokken te schieten toen Eddie Nketiah de bal na 30 seconden achter Alisson Becker schoot, maar hij deed dat in buitenspelpositie.

Hierna had Liverpool de volledige controle over de wedstrijd en dit leidde tot een vroege openingstreffer van Diogo Jota, die van dichtbij de bal kon binnentikken op aangeven van Gakpo. Jota kreeg even later na een knappe actie van Gravenberch nog een grote kans om te scoren, ditmaal raakte de Portugees de bal niet goed en ging zijn poging naast. Crystal Palace had weinig in de melk te brokkelen en werd nauwelijks gevaarlijk, maar op slag van rust was er toch ineens een aardige kans voor Ismaïla Sarr die stuitte op Alisson.

Het spelbeeld bleef in het begin van de tweede helft onveranderd. Liverpool domineerde en had weinig te dulden van The Eagles. Toch vergat Liverpool na grote kansen voor Mohammed Salah en Jota de marge te vergroten waardoor het lang spannend bleef. Hiervoor kregen The Reds bijna de rekening gepresenteerd toen Nketiah een grote kans kreeg na een fout van Gravenberch, maar hij schoot recht op Alisson af.

Palace begon hierna meer te geloven in een resultaat en dit zorgde ervoor dat Liverpool de controle enigszins kwijtraakte. Een kwartier voor tijd kreeg Arne Slot een flinke tegenvaller te verwerken toen Alisson na een uittrap naar zijn hamstring greep. De Braziliaanse goalie moest direct vervangen worden door Jaros. Palace zette een flink slotoffensief op en dit leverde vijf minuten voor tijd een enorme kans op voor Eberechi Eze. Hij ging één op één met de nieuwe doelman van Liverpool, maar Jaros kwam als winnaar uit de strijd. Ondanks een aantal hachelijke momenten wist Liverpool stand te houden en kon het naar huis met een overwinning op zak.

Dit betekent dat Liverpool nog minstens twee weken de koploper van de Premier League is aangezien er een interlandperiode op het programma staat. Dit is voor Crystal Palace de mogelijkheid om de koppen allemaal dezelfde kant op te richten, want de ploeg staat met nog maar drie punten op een achttiende plek.

