Arne Slot greep hard in na 45 minuten spelen: 'Heeft mij een schop onder de kont gegeven'

Jarrel Quansah kent een opvallend begin van het seizoen bij Liverpool. De centrale verdediger mocht van trainer Arne Slot in de basis beginnen in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Ipswich Town, maar werd toen direct al na 45 minuten gewisseld. Sindsdien is de 21-jarige verdediger zijn basisplaats kwijt.

Liverpool had het in de eerste wedstrijd van het seizoen lastig met Ipswich Town, waardoor Slot al na 45 minuten spelen besloot om Quansah naar de kant te halen. Die beslissing pakte goed uit voor The Reds, al is het te makkelijk om de moeizame eerste helft te wijten aan het optreden van Quansah. De verdediger van Liverpool heeft in gesprek met The Daily Mail gereageerd op de beslissing van Slot, die voor hem grote gevolgen had: "Uiteindelijk was het de beslissing van de trainer en het was de juiste beslissing. Het werkte overduidelijk, want we wonnen", toont Quansah zich realistisch.

De verdediger, die uit de jeugdopleiding van Liverpool komt, vervolgt: "Het heeft me een schop onder de kont gegeven. Dat kan je wel zeggen", geeft de in Warrington geboren voetballer toe. Ondanks dat hij zijn basisplaats is verloren aan Ibrahima Konaté, blijft Quansah hard werken om zich opnieuw in de kijker te spelen bij Slot: "Ik kan me alleen op mezelf concentreren, mezelf verbeteren, vooruitkijken en doorgaan naar de volgende wedstrijd. "Het is een lang seizoen. Ik heb nog het hele seizoen om mezelf te bewijzen. Ik ben en blijf er klaar voor als mijn moment komt", besluit hij

