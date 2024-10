Arne Slot lacht om vraag Engelse journalist: 'Had gehoopt dat je dát woord niet zou gebruiken'

Arne Slot kan zijn lachen niet inhouden tijdens de persconferentie waarin vrijdag vooruit wordt geblikt op het Premier League-duel dat hij zaterdag met Liverpool speelt op bezoek bij Crystal Palace. Tegen beter weten in vraagt een van de aanwezige journalisten de trainer nóg maar een keer naar de aflopende contracten van vaste krachten , en .

Het drietal is ook onder Slot van grote waarde voor Liverpool, dat met acht zeges uit negen wedstrijden uitstekend is begonnen aan het post-Jürgen Klopp-tijdperk. Sterker nog: niet één trainer startte in de rijke clubgeschiedenis van The Reds beter dan de Nederlander. De aflopende contracten van Van Dijk, Alexander-Arnold en Salah zorgen echter voor een niet-aflatende stroom aan geruchten over een mogelijk vertrek. Zo kwamen er deze week vanuit Spanje geruchten naar boven dat Real Madrid de situatie van Alexander-Arnold nog altijd nauwlettend in de gaten houdt.

Geheel verwonderlijk is het dan ook niet dat Slot gevraagd wordt naar een statusupdate. "Is er ook maar een ontwikkeling te melden?", wil de betreffende journalist weten. Slot reageert lachend: "Ik had gehoopt dat je in je laatste vraag het woord 'contract' niet zou gebruiken... Ik ga hetzelfde saaie antwoord als altijd geven, ik zou het echt kunnen begrijpen als je me dit elke twee weken vraagt. Maar als je me dit na twee of drie dagen opnieuw vraagt, krijg je hetzelfde antwoord. Dus probeer het na de interlandbreak nog een keer", aldus Slot.

Slot beducht: 'Taaie tegenstander voor grote clubs'

Waar Liverpool met vijftien punten uit zes wedstrijden als koploper aan speelronde nummer zeven van de Premier League begint, heeft Crystal Palace er nog maar drie bij elkaar weten te sprokkelen, waardoor The Eagles momenteel een degradatieplaats bezetten. Toch is Slot beducht voor de Londense ploeg: "Ze hebben al laten zien dat ze een taaie tegenstander zijn voor de grote teams, zoals Manchester United en Chelsea. In beide wedstrijden hebben ze een resultaat geboekt", verwijst de trainer naar het 1-1 gelijkspel dat Palace uit het vuur sleepte op Stamford Bridge en de 0-0 van vorige week, op eigen Selhurst Park, tegen de ploeg van Erik ten Hag.

