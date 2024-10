Slot met Liverpool tegen Nederlander die hij niet kon overtuigen om voor Feyenoord te kiezen

Arne Slot neemt het morgen (woensdag) met Liverpool op tegen het Bologna van de Nederlandse verdediger . De inmiddels 25-jarige stopper was enkele jaren geleden nog te gast in het huis van Slot, die er bij die gelegenheid niet in slaagde Beukema te overtuigen voor een dienstverband bij Feyenoord te kiezen.

De in Deventer geboren Beukema speelde in de jeugdopleiding van zowel FC Twente als Go Ahead Eagles en brak in het shirt van die laatste club door in het betaald voetbal. Aan de Vetkampstraat speelde de verdediger zich in de kijker van Feyenoord, en zo kwam het dat hij samen met zijn oom - net als hij groot fan van de Rotterdamse club - in de zomer van 2021 op de thee ging bij Slot, die toen net was aangesteld in De Kuip. In gesprek met The Athletic blikt Beukema terug op het onderhoud met de trainer.

Slot liet blijken het spel van Beukema uitvoerig bestudeerd te hebben: "Er zaten een paar eyeopeners tussen waarvan ik dacht: 'Wow, ik heb nog nooit zo over het spelletje nagedacht'.", zegt de verdediger. "Hij zei: 'In de opbouw ben je heel goed, maar als het onvoorspelbaar wordt op het middenveld en je gaat de bal te onderscheppen, dan verlies je op jouw leeftijd soms nog de controle'. Ik had zoiets van: 'Je hebt gelijk, daar heb ik nog nooit over nagedacht'.", aldus Beukema.

"Slot moet gedacht hebben dat hij Beukema in de tas had", schrijft The Athletic dan ook. De verdediger besloot echter tóch te kiezen voor AZ, de club die Slot juist verruild had voor Feyenoord. "De structuur die Slot had achtergelaten maakte AZ een betere, stabielere plek voor een jonge speler om zich te ontwikkelen", leest het. In Alkmaar speelde Beukema zich vervolgens in de kijker bij Bologna, dat na twee seizoenen toesloeg en een transfersom van negen miljoen euro voor hem overhad. Met de Noord-Italianen dwong Beukema in zijn debuutseizoen direct kwalificatie voor de Champions League af, een primeur in de clubhistorie. Twee weken geleden, tijdens de eerste speelronde van het miljardenbal, speelde Bologna doelpuntloos gelijk tegen het Shakhtar Donetsk van Marino Pusic, morgen (woensdag) wacht het uitduel op Anfield.

