Wederom volop lof voor Slot in Engelse media: ‘Het leven na Klopp blijkt niet zo slecht te zijn’

Arne Slot krijgt na de nipte 1-2 overwinning van Liverpool op bezoek bij Wolverhampton Wanderers opnieuw veel lof in de Engelse media. Het verwachtingspatroon is daarbij hoog, want The Reds zouden volgens de Engelsen wel eens een gooi kunnen doen naar de Premier League-titel onder de Nederlander.

Liverpool greep zaterdag de koppositie in de Premier League. Manchester City verspeelde op bezoek bij Newcastle United kostbare punten, waar The Reds van wisten te profiteren. Na zes speelronden heeft het Liverpool van Slot vijftien punten verzameld. Twee weken geleden leed de Nederlander zijn enige nederlaag met de Engelse topclub. In eigen huis ging de ploeg met 0-1 onderuit tegen Nottingham Forest.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ryan Gravenberch spreekt in hilarisch interview met Ibrahima Konaté dank uit aan Gary Neville

De goede start van Liverpool onder Slot leidt tot veel enthousiasme bij de Engelse pers. “Het is nog vroeg, maar alles wijst erop dat Liverpool de benodigde kwaliteiten heeft om met Manchester City en Arsenal om de titel te strijden”, aldus dagblad The Independent. “Het leven na Jürgen Klopp blijkt niet zo slecht te zijn.”

LEES OOK: Slot laat zich voor het eerst duidelijk uit over de titelkansen van Liverpool

Slot vindt de juiste melodie

“Het was misschien niet de meest dominante prestatie, maar Liverpool staat wel overtuigend aan kop in de Premier League”, klinkt het bij de BBC. “Liverpool speelt niet het heavy metal-voetbal uit de jaren van Jürgen Klopp. Misschien is het eerder easy listening, ook als je ziet hoe cool Slot aan de zijlijn staat. De nieuwe manager vindt de juiste melodie.”

Liverpool kan terugvallen op Salah

Mohamed Salah was weer belangrijk met zijn benutte strafschop. Het was alweer de vierde competitietreffer voor de Egyptenaar in dit prille seizoen. “Liverpool viel terug op Salah om een ​​frustrerende dag te overleven”, schrijft The Mirror. “Het was dit keer niet fraai van Liverpool, maar als je bovenaan staat, gaat het meer om het uitzicht dan om de schoonheid van het spel', beseft The Guardian.