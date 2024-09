Slot laat zich voor het eerst duidelijk uit over de titelkansen van Liverpool

Arne Slot weet nog niet of Liverpool dit seizoen mee gaat doen om het landskampioenschap. De oefenmeester weet dat zijn ploeg goed is begonnen aan het seizoen, maar ziet ook dat Manchester City in de afgelopen twee seizoenen veel te sterk is gebleken.

Onder Slot liep Liverpool in de Premier League pas één keer averij op, toen in eigen huis met 0-1 werd verloren van Nottingham Forest. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt slechts een punt. Toch vindt Slot het, ondanks het goede begin, nog te vroeg om te spreken van een titelstrijd voor Liverpool.

“Ik weet hoe goed we zijn, maar we moeten ons nog bewijzen”, geeft de oefenmeester aan op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, geciteerd door Voetbal International. “Na de interlandbreak hebben we een zwaarder programma.” Liverpool neemt het dan in de Premier League achtereenvolgens op tegen Chelsea, Arsenal, Brighton & Hove Albion en Aston Villa.

Geen makkelijke wedstrijden in de Premier League

Toch weet ook Slot dat de op papier makkelijkere tegenstanders ook een obstakel kunnen vormen. “Ik heb nu al gemerkt dat elk team in de Premier League een paar spelers heeft die veertig à vijftig miljoen pond hebben gekost en heel veel kwaliteit hebben”, laat de Nederlander weten. Dat zorgt er volgens Slot ook voor dat er geen makkelijke wedstrijden zijn in de Premier League. “Ik weet dat elke manager dat zegt, maar het is wel zo”, besluit hij.

