Cody Gakpo blinkt uit voor Arne Slot, Ethan Nwaneri (17) schittert bij Arsenal

Liverpool heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van de EFL Cup. De formatie van Arne Slot won op eigen veld met 5-1 van West Ham United, waar voormalig Ajax-middenvelder Edson Álvarez rood kreeg. Cody Gakpo scoorde tweemaal bij Liverpool. Gelijktijdig zegevierde Arsenal met dezelfde cijfers over derdedivisonist Bolton Wanderers. Ethan Nwaneri was bij the Gunners de gevierde man.

Liverpool - West Ham United 5-1

Bij Liverpool was Gakpo de enige Nederlander in de basis, want Ryan Gravenberch was door Slot buiten de wedstrijdselectie gelaten en Virgil van Dijk zat op de bank. Van Dijks vervanger Jarell Quansah beleefde een ongelukkig begin van de wedstrijd, want hij liep de bal halverwege de eerste helft na een hoekschop ongelukkig in eigen doel: 0-1. Liverpool had echter niet lang nodig om orde op zaken te stellen, want Diogo Jota kopte vijf minuten later alweer de gelijkmaker tegen de touwen.

Jota verkeerde in uitstekende vorm, want de Portugese aanvaller hielp Liverpool kort na rust aan een voorsprong. Curtis Jones speelde Jota vrij in het strafschopgebied, waarna laatstgenoemde koelbloedig afrondde: 2-1. Mohamed Salah verdubbelde de voordelige marge voor Liverpool een kwartier voor tijd en vrijwel onmiddellijk erna werd Álvarez met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd. In de absolute slotfase sloeg Gakpo tweemaal toe, met eerst een verwoestende uithaal vanaf ongeveer zestien meter en daarna een ietwat gelukkig schot in de verre hoek.

Arsenal - Bolton Wanderers 5-1

Arsenal begon tegen de huidige nummer negentien van de League One met een mix van ervaren krachten en jonge talenten. Nwaneri maakten van alle jongelingen de meeste indruk: de zeventienjarige aanvallende middenvelder nam de 2-0 en de 3-0 voor zijn rekening en was zo goed voor twee doelpunten. Zijn eerste treffer maakte Nwaneri op slag van rust na een lage voorzet van Raheem Sterling en zijn treffer kwam tot stand na een fout in de opbouw bij Bolton.

Declan Rice had na een kwartier voetballen de score geopend namens Arsenal, met een laag en hard schot. Het elftal van coach Mikel Arteta had weinig te duchten van Bolton, maar moest na acht minuten voetballen in de tweede helft wel plots de 3-1 incasseren. Aaron Collins omspeelde de pas zestienjarige doelman Jack Porter na een vlotte counter en rondde vervolgens beheerst af. Arsenal gaf in het laatste halfuur echter nog wat gas en liep dankzij doelpunten van Sterling en Kai Havertz uiteindelijk uit naar een riante zege.