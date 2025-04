Uitgejoelde invaller zet Liverpool op matchpoint, doek valt voor Leicester en Van Nistelrooij

Liverpool is zondag op matchpoint gekomen voor de landstitel. De ploeg van Arne Slot won met 1-0 bij Leicester City door een doelpunt van de uitgejoelde . Voor Ruud van Nistelrooij en consorten betekent dit dat degradatie uit de Premier League een feit is.

Door de resultaten op de andere velden wist Liverpool al dat het zondag nog geen beslag kon leggen op de landstitel. De ploeg van Slot moest winnen bij Leicester City om zich volgende week tot kampioen te kunnen kronen. Van Nistelrooij stond er met zijn team een stuk minder rooskleurig voor. The Foxes waren eerder op de dag al officieus gedegradeerd en moesten winnen om theoretisch nog in de Premier League te kunnen blijven.

De eerste helft in het King Power Stadium begon enerverend. Al binnen drie minuten stond Mohamed Salah oog in oog met Mads Hermansen. De Egyptenaar probeerde de bal in de verre hoek te plaatsen, maar raakte de binnenkant van de paal. Via de andere paal rolde de bal weg bij het doel. Enkele minuten later was het de beurt aan Leicester om het aluminium te raken. Wilfred Ndidi kreeg de bal op de rand van de zestien en besloot uit te halen, maar ook hij raakte dus de paal.

In het vervolg van de eerste helft ging de storm een beetje liggen en kwamen beide ploegen nauwelijks tot kansen. Vlak voor rust besloten de bezoekers weer een beetje aan te zetten. Dat resulteerde nog in goede kansen voor Cody Gakpo, Salah en Luis Díaz, maar Hermansen wist zijn doel schoon te houden.

Na de pauze ging Liverpool verder waar het gebleven was: aanvallen. De ploeg van Slot begon de tweede helft met de nodige kansen, maar dat resulteerde niet in een openingstreffer. Na 67 minuten spelen dacht de thuisclub te scoren wel te openen via Conor Coady, maar Patson Daka had Alisson een duwtje gegeven. Het feest ging voor Leicester dus niet door.

Een kwartier voor tijd was het Alexander-Arnold die de ban brak voor Liverpool. Uit een hoekschop raakte Salah de paal en Diogo Jota vervolgens de lat. Leicester leek de bal toen weg te werken, maar de rechtsback nam deze in een keer met zijn verkeerde linkerbeen en schoot deze langs Hermansen. Daarmee nam de verdediger, die een aflopend contract heeft, direct sportieve wraak. Toen hij enkele minuten daarvoor binnen de lijnen kwam, klonk er namelijk wat gejoel uit het uitvak.

In het restant van de wedstrijd wisten beide ploegen niet meer tot scoren te komen, waardoor Leicester City nu officieel is gedegradeerd naar de Championship. Voor Slot en Liverpool komt de landstitel nu wel heel dichtbij. The Reds kunnen in theorie woensdag zonder in actie te komen kampioen worden, als Arsenal thuis speelt tegen Crystal Palace. Bij een nederlaag van The Gunners kroont Liverpool zich tot winnaar van de Premier League. Pakt de ploeg van Mikel Arteta woensdag minstens een punt, kan de ploeg van Slot de klus volgende week zondag in eigen huis klaren. Dan komt Tottenham Hotspur naar Anfield.

