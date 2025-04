Uitblinker voelt zich ondergewaardeerd: ‘Ik ben niet jaloers op Virgil, maar…’

voelt zich ondergewaardeerd. De Franse centrumverdediger van Liverpool heeft het idee dat hij soms onderschat wordt door de afwezigheid van zijn compagnon bij de Engelse grootmacht.

Konaté en Van Dijk vormen dit seizoen bij Liverpool het hart van de defensie onder Arne Slot. Van Dijk is vaak de bewierookte man bij the Reds, hetgeen soms wringt bij Konaté.

Artikel gaat verder onder video

“We weten allemaal hoe goed en speciaal Virgil is en wat hij allemaal heeft gepresteerd de afgelopen jaren. Het is duidelijk hoe goed hij is. Ik neem veel van hem aan en heb veel van hem geleerd. Toen ik naar Liverpool kwam, heeft hij mij veel geholpen”, zegt Konaté, sinds medio 2021 actief bij Liverpool, in gesprek met Sky Sports.

LEES OOK: Geweldig nieuws voor Arne Slot: 'Liverpool-ster verlengt aflopend contract'

“Ik heb tegen Virgil gezegd: op een dag zal ik beter zijn dan jij, dat is waarom ik elke dag zo hard werk”, grapt Konaté, die wel oprecht vindt dat hij meer waardering verdient. “Het is crazy hoe vaak ik dit seizoen Man of the Match had moeten zijn. Soms is het goed om met Virgil te spelen, want hij is een hele goede speler. Maar soms denken mensen dat Virgil de enige is die op het veld staat. Nee, ik speel ook!”

“Ik heb dan ook goed gespeeld, maar mensen zeggen dan dat het alleen maar dankzij Virgil is… Ik ben niet jaloers, maar die mensen zouden beter naar de wedstrijden moeten kijken”, aldus Konaté.

Vind jij dat Ibrahima Konaté wordt ondergewaardeerd? Laden... 54.8% Ja 38.7% Nee 6.5% Ik weet het niet 31 stemmen

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Liverpool is naar verluidt gecharmeerd van een voormalig Eredivisie-spits, die een duizelingwekkende 150 miljoen euro moet kosten. 🔗

👉 Is een financiële klapper in de maak? Liverpool kan 36 miljoen euro vangen voor een speler met nauwelijks minuten onder Slot. 🔗

👉 De speler die rugnummer 84 draagt, geniet een grenzeloos vertrouwen van Liverpool. Dat weet Fabrizio Romano althans. 🔗

👉 Wie is de schoonzoon van Arne Slot? ESPN weet met welke voetballer Isa Slot een relatie heeft. 🔗

👉 Een speler van Feyenoord heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool. Ook FC Barcelona zit op het vinkentouw. 🔗