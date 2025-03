‘Liverpool kan 36 miljoen euro vangen voor speler met nauwelijks minuten onder Slot’

kan Liverpool komende zomer verruilen voor Newcastle United, zo weet The Times. De centrumverdediger komt dit seizoen amper in de plannen van Arne Slot voor, dus zou zomaar op zoek kunnen zijn naar meer speeltijd bij een andere club. Naar verluidt hoopt Newcastle hem voor een bedrag van 30 miljoen pond, omgerekend 36 miljoen euro, los te kunnen weken bij Liverpool.

Quansah doorliep de jeugdopleiding van Liverpool en debuteerde in augustus 2023 in het eerste elftal in de Premier League-wedstrijd op bezoek bij Newcastle. Dit seizoen behoort de 22-jarige verdediger steevast tot de selectie van Slot, maar tot veel minuten heeft dat niet geleid. In alle competities kwam hij 1088 minuten in actie verspreid over 22 wedstrijden. De laatste weken moet hij het regelmatig doen met invalbeurten van slechts enkele minuten.

LEES OOK: ‘Liverpool negeert wens van Slot volledig’

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Times hoopt Newcastle de jonge verdediger te overtuigen een stap naar het hoge noorden te maken. Quansah heeft nog een contract tot medio 2029 op Anfield, dus zullen The Magpies diep in de buidel moeten tasten de mandekker los te weken. Naar verluidt zou de League Cup-winnaar een bedrag van omgerekend 36 miljoen euro voor hem overhebben, dat middels bonussen nog kan oplopen.

LEES OOK: 'Virgil van Dijk neemt duidelijk besluit over toekomst bij Liverpool'

Het is niet de eerste keer dat Newcastle belangstelling toont in Quansah. Afgelopen zomer deed de nummer zes van Engeland ook al navraag naar de centrumverdediger, toen Liverpool interesse had in Anthony Gordon. Uiteindelijk kwam een deal er niet van, waardoor Quansah ook dit seizoen in het rood speelt.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Wie is de schoonzoon van Arne Slot? ESPN weet met welke voetballer Isa Slot een relatie heeft. 🔗

👉 Jeremie Frimpong en Arne Slot hebben onlangs veel telefonisch contact gehad over een mogelijke transfer naar Liverpool. 🔗

👉 Virgil van Dijk kan komende zomer een enorm lucratieve overstap maken. Met een aanbieding van Paris Saint-Germain zou een megabedrag zijn gemoeid. 🔗

👉 Een speler van Feyenoord heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool. Ook FC Barcelona zit op het vinkentouw. 🔗

👉 Engeland is geschokt: Mohamed Salah deed in de EFL Cup-finale iets wat in 391 wedstrijden nog nooit voorkwam. 🔗