‘Liverpool negeert wens van Slot volledig’

Arne Slot en de clubleiding van Liverpool zijn het verre van eens over de toekomst van , zo weet Caught Offside. De Colombiaan staat in de belangstelling van clubs als Barcelona en Juventus, maar het bestuur wil niet dat hij vertrekt. Slot zou daarentegen zijn goedkeuring voor een transfer van Díaz hebben gegeven.

Díaz maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Porto naar Liverpool, waar hij zich onder Jürgen Klopp ontpopte tot een belangrijke kracht. Sinds afgelopen zomer heeft Slot het voor het zeggen op Anfield. De Nederlander lijkt echter de voorkeur te geven aan Cody Gakpo, waardoor Díaz geen sleutelrol meer speelt in de toekomstplannen van Slot.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Virgil van Dijk neemt duidelijk besluit over toekomst bij Liverpool'

Volgens Caught Offside heeft de oefenmeester er dan ook geen moeite mee om Díaz te laten vertrekken. De 28-jarige Colombiaan, die nog een contract heeft tot medio 2027, kan rekenen op belangstelling van Barcelona en Juventus, terwijl ook Al Nassr en Al Hilal op het vinkentouw zitten. Slot zou zelfs al zijn goedkeuring hebben gegeven voor de verkoop van de aanvaller.

LEES OOK: 'Slot raakt Alexander-Arnold kwijt aan Real Madrid: nieuwe details over transfer uitgelekt'

Toch lijkt de clubleiding van Liverpool deze wens van Slot niet in te willigen. Sterker nog, Díaz zou binnenkort zelfs een contractaanbieding tegemoet kunnen zien. Het is nog niet duidelijk of Slot een langer verblijf van de buitenspeler een groot probleem vindt en of de aanvaller hier zelf ook trek in heeft, gezien hij geen sleutelrol hoeft te verwachten.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Wie is de schoonzoon van Arne Slot? ESPN weet met welke voetballer Isa Slot een relatie heeft. 🔗

👉 Jeremie Frimpong en Arne Slot hebben onlangs veel telefonisch contact gehad over een mogelijke transfer naar Liverpool. 🔗

👉 Virgil van Dijk kan komende zomer een enorm lucratieve overstap maken. Met een aanbieding van Paris Saint-Germain zou een megabedrag zijn gemoeid. 🔗

👉 Een speler van Feyenoord heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool. Ook FC Barcelona zit op het vinkentouw. 🔗

👉 Engeland is geschokt: Mohamed Salah deed in de EFL Cup-finale iets wat in 391 wedstrijden nog nooit voorkwam. 🔗