Arne Slot 'hangt aan de telefoon' met Oranje-ster over transfer naar Liverpool

en Arne Slot hebben onlangs veel telefonisch contact gehad over een mogelijke transfer naar Liverpool. Dat meldt Christian Falk van BILD althans. De trainer van Liverpool zou de international graag naar Engeland halen, maar moest ook mededelen dat er momenteel andere prioriteiten zijn bij The Reds.

Er hangen nog steeds veel vraagtekens rond de selectie van Liverpool en met name rond 'de grote drie', Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah. De kans dat de rechtsback uit dat rijtje vertrekt, lijkt het grootste. In dat geval moet de clubleiding van Liverpool op zoek naar een vervanger rechtsachter. Naar verluidt staat Frimpong hoog op het lijstje. Hoewel Alexander-Arnold niet bekend staat om zijn defensieve kwaliteiten, lijkt de speler van Bayer Leverkusen op het eerste oog geen logische vervanger. Frimpong is veel meer een wingback dan een rechtsachter en is qua profiel zelfs meer een rechtsbuiten, zoals we ook tegen Spanje (2-2) zagen.

Toch zou Liverpool Frimpong wel zien zitten. "Slot en Frimpong hebben de afgelopen maand veel aan de telefoon gehangen", schrijft Falk in zijn Fact Files column. "Slot wilde de vleugelverdediger vorige zomer al, maar is nu ook nog duidelijk geïnteresseerd."

De trainer van Liverpool heeft wel aan Frimpong laten weten dat er haken en ogen zijn verbonden aan deze transfer. "Slot is heel eerlijk geweest: de speler van Leverkusen weet dat een spits en een verdediger momenteel prioriteit hebben bij Liverpool. Hij weet dat hij op de derde plek van het verlanglijstje staat. Zijn afkoopsom bedraagt 40 miljoen euro, dat is een hoop geld!"

