Spanje maakt diepe buiging: 'Geen wonder dat hij naar Real Madrid kan!'

was donderdagavond misschien wel de beste speler aan de kant van Nederland tegen Spanje. De vleugelspeler, die als rechtsbuiten stond opgesteld, leverde de assist en vormde een constante dreiging.

“Het is begrijpelijk dat velen hem naar Real Madrid toe schrijven: kijk eens wat hij doet om Spanje te breken”, schrijft Marca bij de beelden van de assist van Frimpong bij de 2-1 van Tijjani Reijnders. In de eerste minuut van de tweede helft sprintte de buitenspeler met de bal aan de voet over de rechterflank, om vervolgens Reijnders op het juiste moment te bedienen met een breedtepass.

“Frimpong gaf een spectaculaire assist bij het tweede Nederlandse doelpunt. Velen zien in hem een back voor Real Madrid”, schrijft de Madrileense krant. Ook in andere Spaanse media wordt Frimpong geprezen. “Niemand kan hem afstoppen”, klinkt het bijvoorbeeld uit de mond van commentator Manolo Lama bij Cadena COPE.

Volgens Mundo Deportivo vormde Frimpong, samen met Memphis Depay, ‘een ware nachtmerrie voor de Spaanse verdediging’. “Ze zijn snel en technisch goed. Het zijn tot dusver de beste twee spelers bij de thuisploeg”, schreef de krant in het liveverslag bij een 2-1 tussenstand. Sport zag dat Frimpong ‘veel druk zette op Marc Cucurella op de vleugels’.

