'Slot raakt Alexander-Arnold kwijt aan Real Madrid: nieuwe details over transfer uitgelekt'

Het begint er steeds meer op te lijken dat bezig is aan zijn laatste maanden in het shirt van Liverpool. Engelse media maken inmiddels melding van een persoonlijk akkoord tussen de 26-jarige rechtsback en Real Madrid. Voor Arne Slot zou het vertrek van Alexander-Arnold een flinke teleurstelling betekenen.

Alexander-Arnold is een van de drie grote namen in de selectie van Liverpool die over een aflopend contract beschikt. Behalve de Engelsman lopen ook Virgil van Dijk (33) en Mohamed Salah (32) komende zomer uit hun verbintenis. Al het hele seizoen wordt Slot overspoeld met vragen over de contractsituaties van het drietal, maar telkens moet de Nederlandse trainer het journaille teleurstellen en volhouden dat zij het vanzelf horen als er iets concreets te melden valt.

De geruchten dat Real Madrid de nieuwe werkgever van Alexander-Arnold zal gaan worden doen al maanden de ronde. Inmiddels kan er bij bookmaker Betfair geen geld meer worden ingezet op een transfervrij vertrek van de verdediger naar Madrid, een duidelijk teken dat er iets op handen is. Volgens talkSPORT ligt er inmiddels een persoonlijk akkoord tussen club en speler. Alexander-Arnold zou een vijfjarig contract gaan ondertekenen en een salaris van meer dan 220 duizend pond (omgerekend ruim 263 duizend euro) gaan opstrijken. Per week, wel te verstaan.

Alexander-Arnold loopt al vanaf 2004 rond bij Liverpool, waar hij in 2018 zijn debuut als profvoetballer maakte. Inmiddels staat de 33-voudig international van Engeland op 349 officiële wedstrijden voor The Reds, waarin hij 22 keer trefzeker was en 87 assists leverde. Met Liverpool won Alexander-Arnold onder meer de Champions League (2019), een landstitel (2020), een FA Cup (2022) en tweemaal de EFL Cup (2022 en 2024). Dit seizoen lijkt daar onder leiding van Slot een tweede landstitel bij te gaan komen. Met nog negen wedstrijden te gaan gaat Liverpool ruimschoots aan kop in de Premier League, met twaalf punten voorsprong op nummer twee Arsenal. In de FA Cup en de Champions League is Liverpool al uitgeschakeld, in de finale van de EFL Cup werd eerder deze maand verloren tegen Newcastle United.

