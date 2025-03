'Sterspeler Slot vindt akkoord met nieuwe club en vertrekt spoedig bij Liverpool'

Arne Slot lijkt volgend seizoen geen beroep meer te kunnen doen op (26). Het hing al langer in de lucht, maar volgens transferjournalist Sasha Tavolieri heeft de rechtsback een akkoord bereikt met Real Madrid.

De club en de speler zijn het eens geworden over de contractvoorwaarden, zo meldt Tavolieri. De rechtsback gaat een contract tekenen tot medio 2029. Ook weet de transferjournalist hoeveel TAA gaat verdienen. "Hij verdiende al een elf miljoen euro bij Liverpool, maar gaat in Madrid naar vijftien miljoen bruto, naast de tekenbonus die hij zal ontvangen." Alexander-Arnold wordt in Madrid opgevangen door misschien wel zijn beste vriend, Jude Bellingham. Hij speelde tot dusver 349 officiรซle wedstrijden voor The Reds, waarin hij 22 keer scoorde, 87 assists gaf en acht prijzen won.

Liverpool had de speler, die ook in de voormalige industriestad geboren werd, graag langer aan de club willen binden. De club heeft meermaals getracht om de onderhandelingen met Alexander-Arnold opnieuw te openen, maar de rechtsback had zijn zinnen gezet op Real Madrid. De laatste weken wilde De Koninklijke een principe-akkoord voor elkaar krijgen, wat nu dus is gelukt.

In Madrid zal Alexander-Arnold concurreren met Dani Carvajal en Lucas Vazquez, al lijkt de kans groot dat hij gelijk vaste waarde wordt. Voor Arne Slot en Liverpool is dit natuurlijk een aderlating, zeker aangezien het een speler uit Liverpool zelf betreft. Toch heeft zijn vervanger, Conor Bradley, al meermaals laten zien het niveau in de Premier League aan te kunnen.