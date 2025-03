Geen eerste Liverpool-prijs voor Arne Slot: Newcastle United de sterkste op Wembley

Newcastle United heeft ten koste van Liverpool beslag gelegd op de EFL Cup. In de eindstrijd op Wembley waren The Magpies met 1-2 te sterk voor de ploeg van Arne Slot. en waren trefzeker namens Newcastle, de late aansluitingstreffer van invaller kwam uiteindelijk te laat voor The Reds.

Bij Liverpool, dat midweeks in de Champions League werd uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, hield Slot Cody Gakpo - die net terug was van een blessure - buiten zijn basisformatie. Ook eerste doelman Alisson Becker zat op de bank, tweede keus Caoimhín Kelleher kreeg de kans om zich op dit podium te laten zien. In tegenstelling tot Gakpo stonden de andere twee Nederlanders, Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, wél aan de aftrap. Bij Newcastle waren alle ogen gericht op Isak. De voormalig Willem II-speler scoorde dit seizoen al 22 keer in 32 wedstrijden.

Newcastle vlak voor rust op voorsprong

De eerste helft bracht 44 minuten lang nauwelijks spektakel. Newcastle had de meeste aanvallende intenties, maar kwam lang niet verder dan wat corners. In de 45e minuut werd er uit zo’n corner gescoord. Kieran Trippier nam een strakke corner, Burn torende hoog boven iedereen uit en kopte de bal tegendraads hard en zuiver in de verre hoek: 0-1.

Isak verdubbelt voorsprong, aansluitingstreffer Chiesa komt te laat

Zeven minuten na rust zat Newcastle United op rozen, toen Isak de voorsprong verdubbelde. Jacob Murphy legde een voorzet van de zijkant met zijn hoofd panklaar voor Isak, die de bal vervolgens feilloos van twaalf meter binnen schoot: 0-2. Daarna kwam de wedstrijd echt tot leven. Nick Pope redde prachtig op een gevaarlijke inzet van Curtis Jones en aan de andere kant hield Kelleher Liverpool nog enigszins in de wedstrijd toen hij een inzet van dichtbij van Isak knap redde. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Chiesa nog wel de 1-2, maar daar bleef het bij voor Liverpool.

En won Newcastle United de eerste Engelse prijs sinds 1955, toen het de FA cup won. Wel won het in 1969 de Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UEFA Cup/Europa League. Voor Liverpool rest de strijd om de landstitel. Die strijd wordt op 2 april hervat met de Merseyside derby tegen Everton waarna de ploeg van Slot vier dagen later op bezoek gaat bij Fulham. The Magpies hervatten de jacht op kwalificatie voor de Champions League op 2 april thuis tegen Brentford. Vijf dagen later gaat de ploeg van Eddie Howe op bezoek bij het Leicester City van Ruud van Nistelrooij.