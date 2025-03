Domper voor Slot en Liverpool: 'Premier League zegt 'nee' tegen 'cheeky' verzoek'

Liverpool en Everton hebben tevergeefs geprobeerd om hun onderlinge duel op 2 april een dag te laten vervroegen, zo meldt de Daily Mail. De Premier League ging volgens de tabloid niet akkoord met het verzoek van beide clubs, dat voor de club van Arne Slot goed van pas had kunnen komen in de strijd om de landstitel met Arsenal.

Beide clubs zagen er volgens de tabloid voordeel in om niet op woensdag 2 april, maar op dinsdag 1 april de Merseyside derby op Anfield af te werken. Dat heeft alles te maken met het programma van het weekend daarna: op zaterdag 5 april speelt Everton namelijk thuis tegen Arsenal. "Als de derby naar voren was gehaald, had Everton meer tijd gehad om zich voor te bereiden op het bezoek uit Londen", zo redeneerde men volgens de krant.

De Premier League zette echter een streep door de 'cheeky' poging om de derby een dag naar voren te halen. "De originele datum zorgde er niet voor dat een van beide clubs een tweede wedstrijd binnen 60 uur van de vorige zou spelen, wat de minimale toegestane periode is", schrijft de Daily Mail.

Na 29 van de 38 speelronden gaat het Liverpool van Slot ruimschoots aan kop in de Premier League. The Reds hebben nu 70 punten en daarmee een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Arsenal, dat als enige nog een bedreiging lijkt te kunnen gaan vormen. Beide clubs staan op 10 mei nog tegenover elkaar op Anfield, maar als Liverpool de huidige voorsprong vasthoudt dan is de titel op dat moment al een feit, aangezien er daarna nog maar twee speelronden te gaan zijn.

