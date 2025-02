Kan Arne Slot de champagne al koud zetten? Op deze datum kan Liverpool de landstitel veiligstellen

Arne Slot lijkt met Liverpool onbedreigd op weg naar de Engelse landstitel. The Reds gaan op het moment van schrijven ruim aan kop in de Premier League, met dertien (!) punten voorsprong op nummer twee Arsenal, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Wanneer kan Liverpool zich definitief verzekeren van de landstitel? FCUpdate zocht het uit.

Liverpool bewees woensdagavond ook zónder Slot op de bank niet van zijn stuk te worden gebracht. Terwijl de geschorste trainer plaatsnam op de tribunes en assistent John Heitinga de honneurs in de dug-out waarnam, werd Newcastle United op Anfield met 2-0 verslagen. Diezelfde avond verspeelde eerste achtervolger Arsenal opnieuw punten; het uitduel bij de verrassende nummer drie Nottingham Forest eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Opta bevestigt: titel kan Slot en Liverpool nauwelijks nog ontgaan

Voetbalfans en de Engelse media gaan er al blindelings vanuit dat Liverpool de landstitel al binnen heeft en krijgen daarin gelijk van databureau Opta. Dat berekent na elke speelronde op basis van een simulatie van het resterende programma hoeveel kans een club heeft op een bepaalde eindklassering. Daaruit komt na de laatste resultaten naar voren dat Liverpool voor bijna 99 procent zeker is van de titel.

Wanneer kan Liverpool de champagne ontkurken?

De eerste mogelijke datum waarop Liverpool landskampioen kan worden, is 26 april, als Tottenham Hotspur op bezoek komt op Anfield. Wint Arsenal het duel dat het nog tegoed heeft echter, dan wordt het op z'n vroegst een week later voor Slot en zijn elftal: op 3 mei, in het uitduel bij Chelsea. Lukt het ook dán niet, dan kan Liverpool de titelstrijd een week later, op 10 mei, in een rechtstreeks met Arsenal op Anfield beslissen.

Resterend programma Liverpool in de Premier League

8/3: Liverpool - Southampton

2/4: Liverpool - Everton

5/4: Fulham - Liverpool

12/4: Liverpool - West Ham United

19/4: Leicester City - Liverpool

26/4: Liverpool - Tottenham Hotspur

3/5: Chelsea - Liverpool

10/5: Liverpool - Arsenal

18/5: Brighton - Liverpool

25/5: Liverpool - Crystal Palace

Following tonight's results, Liverpool win the 2024-25 Premier League title in 98.7% of the Opta supercomputer simulations. — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 26, 2025

