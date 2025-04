Arne Slot dient Liverpool-icoon stevig van repliek: 'Hier heb je je antwoord'

Arne Slot heeft gereageerd op de uitlatingen van Michael Owen, die woensdag irritatie wekte bij na afloop van de gewonnen Merseyside derby tegen Everton (1-0). Volgens Owen, de oud-spits die in 2001 als speler van The Reds de Ballon d'Or won, had Liverpool een 'speciaal' seizoen kunnen beleven, maar is daar geen sprake meer van als de club 'slechts' beslag weet te leggen op de landstitel.

Liverpool had dit seizoen vier prijzen kunnen winnen, maar struikelde in de FA Cup over Plymouth Argyle, verloor de finale van de EFL Cup van Newcastle United en dolf in de achtste finales van de Champions League het onderspit tegen Paris Saint-Germain. Van Dijk wilde echter niet meegaan in de suggestie van Owen, die stelde dat 'slechts' het winnen van de Premier League ervoor zou zorgen dat het seizoen minder 'speciaal' zou zijn. "We moeten dat narratief een beetje veranderen", sprak de aanvoerder van Liverpool én het Nederlands elftal. "We vechten voor de grootste prijs van het seizoen. We hebben er zo hard voor gewerkt om bovenaan te staan in de Premier League", aldus Van Dijk.

Artikel gaat verder onder video

Slot schaart zich vierkant achter zijn aanvoerder. "Laat ik het goed begrijpen, Virgil was een beetje gefrustreerd omdat het overkwam alsof het niet genoeg is om 'alleen' de Premier League te winnen?", wordt de trainer geciteerd door de Liverpool Echo. "Michael heeft voor ons gespeeld, toch? Dus hij is zich er van bewust dat we in 35 jaar maar één keer kampioen zijn geworden? Hier heb je je antwoord" aldus Slot. Liverpool moest na de landstitel van 1989/90 liefst dertig jaar wachten op de volgende, die uiteindelijk pas onder Slots voorganger Jürgen Klopp werd veroverd in het seizoen 2019/20. Slot lijkt inmiddels hard op weg om in zijn debuutjaar de titel voor zich op te eisen: Liverpool staat momenteel twaalf punten los van nummer twee Arsenal.

"Als je de Premier League met deze club kunt winnen, dan zou ik zeggen dat niets anders er meer toe doet", vervolgt Slot. "Als je hem tien keer op rij zou winnen, kan ik me voorstellen dat mensen zouden zeggen: 'Oh, je wint alleen de Premier League'. Als Manchester City 'alleen' de Premier League zou winnen, dán zou ik het begrijpen als mensen zeggen dat het geen goed seizoen voor hen is geweest. Maar als je met deze club kunt meedoen om de titel, laat staan hem kunt winnen, dan is dat naar mijn mening iets raars om te vragen. Als Virgil dat ook vindt, dan ben ik het met hem eens", besluit Slot.

Virgil van Dijk casually destroying Michael Owen post-match has made our morning! 🤣pic.twitter.com/BgF96BjATi — Empire of the Kop (@empireofthekop) April 3, 2025

