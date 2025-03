'Virgil van Dijk neemt duidelijk besluit over toekomst bij Liverpool'

Liverpool is er alles aan gelegen om het aflopende contract van open te breken en de verdediger langer aan zich te binden, maar hij heeft besloten om na dit seizoen een punt te zetten achter zijn verblijf op Anfield. Dat schrijft Fichajes althans. Volgens de nieuwssite hebben de ‘recente teleurstellingen’, zoals de uitschakeling in de Champions League én de verloren finale van de League Cup, Van Dijk ‘ertoe aangezet’ om verder te kijken. Paris Saint-Germain wordt opnieuw genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.

Liverpool telde begin 2018 bijna 85 miljoen euro neer voor de komst van Van Dijk. Het huwelijk tussen Liverpool en de Nederlander is een enorm succes geworden. Met Van Dijk als basisspeler reikte Liverpool in 2018 al tot de finale van de Champions League, maar toen moest het nog zijn meerdere erkennen in Real Madrid. Een jaar later was het wél raak voor The Reds. Na een krankzinnige comeback tegen FC Barcelona in de halve finale, werd Tottenham Hotspur in de eindstrijd met 2-0 verslagen. Van Dijk won vervolgens ook de UEFA Supercup en de FIFA Club World Cup, alvorens in 2020 kampioen te worden van Engeland.

Vijf jaar later stevent Van Dijk af op zijn tweede landstitel met Liverpool. De centrale verdediger is ook onder leiding van Arne Slot onomstreden. Hij draagt sinds vorig seizoen de aanvoerdersband en is van ongelooflijke waarde voor Liverpool. Niet voor niks hoopt de club de verdediger te overtuigen van een langer verblijf in Engeland, maar volgens Fichajes heeft de Oranje-international dus al een besluit genomen over zijn toekomst. “Van Dijk heeft besloten om aan het einde van dit seizoen een punt te zetten achter zijn tijd bij Liverpool. De Nederlandse verdediger was de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van de verdediging van The Reds, maar recente teleurstellingen, zoals uitschakeling in de Champions League en de nederlaag in de finale van de Carabao Cup, hebben Van Dijk ertoe aangezet om verder te kijken”, zo klinkt het.

‘Van Dijk vindt het tijd voor verandering’

Liverpool steekt in eigen land ver boven de rest uit, maar werd in de achtste finales van de Champions League toch wel pijnlijk door Paris Saint-Germain uit het toernooi geknikkerd en ging in de finale van de League Cup onderuit tegen Newcastle United, nadat het eerder dit jaar ook al uit de FA Cup was gevlogen. “De centrale verdediger vindt dat het tijd is voor verandering. Hoewel zijn relatie met de club en de fans altijd sterk is geweest, heeft het gebrek aan recent succes zijn motivatie beïnvloed. Nu zijn contract deze zomer afloopt, bevindt Van Dijk zich in een ideale positie om een nieuwe stap te zetten zonder dat Liverpool een transfersom ontvangt voor zijn vertrek”, zo klinkt het.

Van Dijk werd de afgelopen maanden al geregeld met andere clubs in verband gebracht. Zo zou Real Madrid hem aangeboden hebben gekregen, maar de Spaanse grootmacht lijkt geen werk te maken van diens komst. Ook Saudi-Arabië wordt genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar de laatste weken passeert steeds vaker PSG de revue. “De meest besproken bestemming van de laatste dagen is Paris Saint-Germain. De Franse gigant, altijd op zoek naar kwaliteitsversterkingen voor de verdediging, ziet een unieke kans om Van Dijk als free agent vast te leggen. Ondanks de concurrentie om zijn handtekening, is PSG erg geïnteresseerd om de verdediger naar het Parc des Princes te halen, waar hij deel zou uitmaken van een project op hoog niveau”, stelt Fichajes.

De nieuwssite noemt het mogelijke aanstaande vertrek van de aanvoerder ‘een groot verlies’ voor Liverpool, ‘aangezien hij wordt beschouwd als een van de beste verdedigers ter wereld’. “Nu moeten The Reds een manier vinden om hun aanvoerder en verdedigende leider te vervangen, terwijl Van Dijk zich voorbereidt op een nieuw hoofdstuk in zijn carrière”, zo klinkt het.

