‘Van Dijk aangeboden bij Europese topclub, die hem afwijst’

is onlangs door zijn zaakwaarnemer aangeboden bij Real Madrid, zo weet Relevo. De Oranje-international beschikt bij Liverpool over een aflopende verbintenis, waardoor hij inmiddels gesprekken mag voeren met andere clubs. De Madrilenen zien echter niets in de komst van Van Dijk.

Met een aflopend contract voor Van Dijk bij Liverpool, is de toekomst van de aanvoerder van Liverpool het onderwerp van gesprek. Hoewel de mandekker wel nog in gesprek is met zijn huidige club, kijkt zijn zaakwaarnemer alvast voorzichtig verder. Volgens de Spaanse sportwebsite heeft de belangenbehartiger van Van Dijk aangeklopt bij Real Madrid om zijn client aan te bieden.

Relevo meldt dat Van Dijk bereid was om na afloop van zijn huidige contract de overstap te maken naar de Spaanse hoofdstad. De verdediging van Real Madrid kent de afgelopen jaren veel problemen met blessures. Onder meer David Alaba en Éder Militão hebben recent lange tijd aan de kant gestaan met ernstige kwetsuren.

Geen interesse van Real Madrid

Desondanks heeft Real Madrid geen interesse in het aantrekken van Van Dijk. Hoewel de Nederlander dus transfervrij zou zijn, gelooft de Spaanse topclub dat er andere spelers beter in het gezochte profiel passen. Daarom heeft Van Dijk besloten dat hij toch bij Liverpool wil blijven, waarmee hij nu dicht bij een akkoord zou zijn.

