Arne Slot wordt geconfronteerd met belabberde vertoning van eigen speler

Arne Slot is na afloop van de wedstrijd tegenover de verschillende Engelse media ingegaan op het optreden van Alexander-Arnold tegen Manchester United. De rechtsback maakte een zwakke beurt en krijgt flinke kritiek van de Engelse media. Slot kiest ervoor om de 26-jarige Engelsman te verdedigen.

In gesprek met Sky Sports kreeg Slot na afloop van de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United (2-2) de vraag of de interesse van Real Madrid invloed heeft op het spel van Alexander-Arnold: "Nee, dat denk ik niet, maar negen van de tien mensen zullen zeggen van wel", begon Slot: "Ik denk dat het voor Trent moeilijker was dat hij tegen Diogo Dalot en Bruno Fernandes - twee geweldige spelers - moest spelen dan te spelen met de invloed van de geruchten die om hem heen hangen.

De coach van The Reds gaf na de teleurstellende remise op Anfield wel toe dat de rechtsback een slechte dag had, maar wil de schuld absoluut niet bij Alexander-Arnold in de schoenen schuiven: "Trent heeft over het algemeen erg goede wedstrijden voor de club gespeeld. Vandaag was het niet zijn beste wedstrijd, maar soms was Gravenberch niet dicht genoeg bij hem, dus het was een twee-tegen-één-situatie", legde de oefenmeester uit.

Roy Keane velt hard oordeel

Engelse analisten en supporters van Liverpool zijn een stuk harder voor Alexander-Arnold. Onder meer Roy Keane pakt de verdediger van Liverpool tijdens de wedstrijd tegen Manchester United stevig aan vanwege zijn zwakke spel. Alexander-Arnold kon in aanvallend opzicht niet zijn steentje bijdragen, maar zakte voornamelijk in defensief opzicht door het ijs.