Speler van Arne Slot wordt afgemaakt na erbarmelijk optreden voor Liverpool

krijgt het zwaar te verduren na de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United (2-2) op Anfield. De vleugelverdediger speelde volgens supporters en analisten een dramatische wedstrijd en krijgt dan ook te maken met stevige verwijten.

Alexander-Arnold staat binnen Liverpool bekend om zijn aanvallende kwaliteiten. De rechtsachter beschikt over een geniaal rechterbeen en draagt daarom in aanvallend opzicht vaak zijn steentje bij. Een week geleden was de 26-jarige rechtsachter, die in de concrete belangstelling van Real Madrid staat, nog belangrijk met een doelpunt tegen West Ham United. Zondag, tijdens de wedstrijd tegen aartsrivaal Manchester United, zakte de rechtsback echter door het ijs.

Roy Keane is vernietigend

Roy Keane, analist bij Sky Sports, zag Alexander-Arnold in het eerste bedrijf tussen Liverpool en Manchester United volledig door de mand vallen: "Verdedigend is Alexander-Arnold compleet alle kanten op gevlogen", begint Keane zijn analyse: "We hebben het vaak over hoe briljant hij is, maar zijn verdedigende werk lijkt wel op dat van een schooljongen. Hij wordt vaak gelinkt aan Real Madrid, maar op deze manier speelt hij meer als iemand voor Tranmere Rovers", is Keane hard.

Tranmare Rovers reageert

Tranmare Rovers, dat momenteel de nummer twintig van de Engelse League Two is, kreeg de woorden van Keane al snel mee. De club, die op een half uur rijden van Anfield speelt, reageerde op sociale media dan ook razendsnel op de suggestie van de analist: "Trent naar Tranmere, Roy? Nee hoor, het gaat goed, dank je", reageerde de club.

Ook supporters van Liverpool laten zich op sociale media bijzonder kritisch uit op het optreden van Alexander-Arnold. De rechtsback liet op verschillende momenten zijn directe tegenstander volledig lopen, zo ook in minuut 41. Op onderstaande afbeelding is te zien dat Manchester United-spits Rasmus Hojlund dankzij onoplettendheid bij Alexander-Arnold alleen op Liverpool-goalie Alisson Becker af kan. Laatstgenoemde kwam als winnaar uit de strijd.

Schokkende statistiek

Na 86 minuten spelen had ook Arne Slot genoeg gezien van Alexander-Arnold, die geen enkel persoonlijk duel won tijdens de clash tegen Liverpool. De verdediger wordt niet heel vaak gewisseld, maar werd in de slotfase vervangen door Conor Bradley.