'Real Madrid benadert Liverpool, dat weigert te onderhandelen over winterse transfer'

Real Madrid heeft tevergeefs bij Liverpool aangeklopt om deze winter over te nemen, zo meldt The Athletic. De 26-jarige rechtsback beschikt over een aflopend contract bij de club van Arne Slot en wordt al maandenlang gelinkt aan een overstap naar De Koninklijke.

Real is naarstig op zoek naar een versterking voor de rechtsbackpositie, aangezien Dani Carvajal dit seizoen door een kruisbandblessure niet meer in actie zal komen. De houder van de Champions League wordt al geruime tijd gelinkt aan Alexander-Arnold, die volgens verschillende Spaanse media zelfs al zijn jawoord zou hebben gegeven voor een transfervrije overstap in de zomer.

Liverpool ontkent die berichten echter categorisch en blijft proberen het aflopende contract van Alexander-Arnold te verlengen. Real kreeg dan ook een duidelijke afwijzing toen de club probeerde de Engels international deze winter al naar Spanje te halen: "Er is niet eens over bedragen gesproken omdat Liverpool duidelijk maakte geen interesse te hebben om te onderhandelen over een vertrek in januari", schrijft bovengenoemd medium. De Spaanse sportkrant Marca schrijft op zijn beurt dat Real een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro over zou hebben gehad om Alexander-Arnold los te weken bij The Reds.

Alexander-Arnold is niet de enige Liverpool-ster wiens contract komende zomer afloopt. Ook aanvoerder Virgil van Dijk en topscorer Mohamed Salah mogen vanaf vandaag (1 januari) officieel met andere clubs praten over een transfervrije overstap in de zomer. Slot wordt al sinds hij afgelopen zomer aantrad op Anfield wekelijks door de pers aan de tand gevoeld over de contractsituaties van het drietal, maar heeft tot op heden geen concreet nieuws kunnen melden.

