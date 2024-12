Arne Slot legt opmerkelijke Nederlandse traditie uit aan Sky Sports

Arne Slot heeft het publiek in Engeland kennis laten maken met een opmerkelijke Nederlandse voetbaltraditie. De trainer van Liverpool neemt in een interview met Sky Sports hoogtepunten uit zijn carrière door en wordt gevraagd naar het dragen van badjassen na het winnen van de KNVB Beker.

In het interview krijgt Slot een aantal foto’s - Sky Sports noemt ze 'kerstkaarten' - te zien van memorabele momenten uit zijn loopbaan. Op een van de foto’s houdt hij de KNVB Beker vast na de gewonnen bekerfinale tegen NEC (1-0) in april 2024. Hij draagt een groene badjas en dat zorgt voor verbazing bij de journalist van Sky Sports. “Wat is het idee daarachter? Ga je ook zo’n badjas dragen als je een prijs wint bij Liverpool?”, vraagt hij gekscherend.

Slot antwoordt: “Nee, nee. Als je goed kijkt, zie je dat iedereen 'm draagt.” Op de betreffende foto is bijvoorbeeld ook zijn assistent Sipke Hulshoff te zien. “Maar de verliezende ploeg heeft een andere kleur badjas. Ik heb geen idee waarom we dit doen in Nederland, maar we doen het al jaren. Bij een van mijn vorige clubs verloor ik de bekerfinale als assistent-trainer, dus ik heb ook een keer de andere kleur gedragen. Die badjas heb ik volgens mij niet meer, maar deze wel.” Slot doelt op de verloren bekerfinale als assistent-trainer van AZ in 2018, tegen zijn latere werkgever Feyenoord (3-0).

Dankzij het winnen van de KNVB Beker kon Slot afscheid nemen met een prijs in zijn laatste seizoen bij Feyenoord. Toch was de tweede plek in de competitie in zin optiek waardevoller. “Negen van de tien keer word je als trainer herinnerd om de prijzen die je hebt gewonnen. Maar voor de club was het eigenlijk belangrijker dat we tweede werden in de competitie, want daardoor plaatste Feyenoord zich voor de tweede keer op rij voor de Champions League. Voor mij persoonlijk was het winnen van de beker specialer dan het bereiken van Champions League-voetbal.”

Waarom draagt de bekerwinnaar een badjas?

Dan resteert nog de vraag waar de traditie vandaan komt om een badjas te dragen na het winnen van de beker. De NOS dook zes jaar geleden in de archieven en zocht uit dat er in 1912 al badjassen werden gedragen na het Zilveren Bal-toernooi in Rotterdam, dat kan worden gezien als een voorloper van het bekertoernooi. Het was met name bedoeld om geen kou te vatten, daar de winnaar werd toegesproken door de burgemeester. De bijbehorende festiviteiten en de toespraken konden lang duren, terwijl de bezwete spelers anders nog in hun sportkleding liepen.

Na de invoering van betaald voetbal in 1954 verwaterde de traditie, totdat sportmarketeer Frank van den Wall Bake de traditie in 1995 nieuw leven inblies. Opvallend genoeg zegt hij juist dat het een Engels idee was. “Het idee was natuurlijk gejat uit Engeland, daar waren de badjassen dertig, veertig jaar geleden al traditie bij bekerfinales”, zei Van den Wall Bake. “Destijds deed ik een opdracht voor Amstel Bier, dat in 1995 naamsponsor werd van het KNVB-bekertoernooi. Toen heb ik voorgesteld om de badjassen met logo van de sponsor in te voeren. De rode voor de winnaar, want rood was de kleur van Amstel. En de witte voor de verliezer.” Inmiddels is de kleur veranderd naar groen.

