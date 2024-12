Arne Slot dreigt John Heitinga plots te verliezen bij Liverpool

John Heitinga wordt door Engelse media gelinkt aan een klus als hoofdtrainer bij West Bromwich Albion. De voormalig verdediger van Everton en Ajax kwam deze zomer de technische staf van Arne Slot in Liverpool versterken, maar wordt als serieuze optie gezien om als hoofdtrainer in de Championship aan de slag te gaan.

Verschillende Engelse media, waaronder Football Insider, schrijven dat Heitinga een belangrijke kandidaat is om hoofdtrainer van West Bromwich Albion te worden. De nummer zeven van de Championship is spoedig op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat Carlos Coberán de club deze week inruilde voor een dienstverband bij het Spaanse Valencia.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot neemt zijn kinderen, Isa en Joep, bewust niet mee naar Liverpool

Heitinga wordt door Engelse media zelfs als favoriet gezien om Coberán op te volgen, aangezien de assistent van Slot een 'uitstekende indruk' zou hebben gemaakt in zijn eerste periode als assistent-trainer van Liverpool. Eerder was Heitinga werkzaam bij West Ham United, waar hij assistent-trainer was van David Moyes.

Mocht er het zover komen dat West Bromwich Albion concrete interesse gaat tonen voor Heitinga, iets wat nu nog niet het geval lijkt te zijn, dan is dat een aderlating voor Arne Slot. Hij liet zich onlangs nog positief uit over Heitinga: “Dat Sven Mislintat destijds niet voor Heitinga als hoofdtrainer koos en dat hij om die reden dus vertrok bij Ajax, daar profiteert Liverpool nu van”, zei Slot. “Ze beseften in Amsterdam blijkbaar niet dat ze een uitstekende trainer in huis hadden", zei Slot onlangs tegenover het Algemeen Dagblad.

Vind jij dat John Heitinga de stap naar West Bromwich Albion moet maken als hoofdtrainer? Laden... 29.5% Ja, dat is een goede kans voor hem 70.5% Nee, ik zou lekker bij Liverpool blijven 1674 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.