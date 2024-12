Slot dankt Mislintat voor fout bij Ajax: ‘Daar profiteert Liverpool nu van’

Arne Slot is heel blij met het feit dat hij John Heitinga afgelopen zomer aan zijn technische staf kon toevoegen. De voormalig verdediger nam na het ontslag van Alfred Schreuder begin 2023 de honneurs waar bij Ajax tot het einde van het seizoen, maar toenmalig technisch directeur Sven Mislintat koos ervoor Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe trainer. Een grote fout, zo vindt Slot.

Slot vertrok afgelopen zomer na drie seizoenen bij Feyenoord naar Liverpool, waar hij de opvolger van Jürgen Klopp werd. Op Anfield doet de Nederlander het uitstekend en staat hij bovenaan in de Champions League en de Premier League. Dat heeft hij naar eigen zeggen onder meer te danken aan het feit dat Heitinga als zijn assistent goed werk levert.

Na het ontslag van Schreuder bij Ajax in januari 2023 werd Heitinga aangesteld als tussenpaus tot het einde van het seizoen. Hoewel het kind van de club graag door was gegaan, besloot Mislintat een andere weg in te slaan. Steijn werd weggeplukt bij Sparta Rotterdam, waarna Heitinga naar West Ham United vertrok om assistent van David Moyes te worden. Afgelopen zomer verkaste de 87-voudig international naar het Liverpool van Slot.

Slot blij met Mislintat

Daar is de Nederlandse oefenmeester heel blij mee. “Dat Sven Mislintat destijds niet voor Heitinga als hoofdtrainer koos en dat hij om die reden dus vertrok bij Ajax, daar profiteert Liverpool nu van”, stelt Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ze beseften in Amsterdam blijkbaar niet dat ze een uitstekende trainer in huis hadden.”

