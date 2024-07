John Heitinga akkoord met Liverpool: oud-Ajacied wordt assistent van Arne Slot

John Heitinga zet zijn carrière voort bij Liverpool, zo maakt de Engelse grootmacht woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De veertigjarige Nederlander gaat dit seizoen fungeren als assistent-trainer van Arne Slot.

De overgang van Heitinga naar Liverpool hing al een tijdje in de lucht. De oud-verdediger werd door onder meer Voetbal International eerder deze maand gelinkt aan een transfer naar The Reds. De Nederlander kent de stad in ieder geval goed; hij kwam vijf jaar uit voor Liverpool-rivaal Everton.

Heitinga was afgelopen seizoen assistent-trainer bij West Ham United. Door het vertrek van trainer David Moyes vertrok de oud-verdediger eveneens uit Londen. De weg naar Liverpool lag dus open voor Heitinga, die eerder werkzaam was voor diverse elftallen van Ajax. In 2022/23 was de veertigjarige oud-prof een halfjaar interim-trainer van Ajax.

