Arne Slot komt met genadeloos besluit, Micah Richards heeft medelijden

Analist Micah Richards heeft te doen met . De rol van de rechtervleugelverdediger lijkt uitgespeeld bij Liverpool onder Arne Slot, nadat zijn zomerse vertrek van Real Madrid wereldkundig werd.

Liverpool maakte begin deze week bekend dat Alexander-Arnold na dit seizoen vertrekt bij Liverpool. De Engels international weigert zijn aflopende contract te verlengen en zal transfervrij vertrekken. Hoewel Liverpool officieel niet bekendmaakte waar Alexander-Arnold zijn loopbaan zal voortzetten, duidt alles erop dat de sportieve toekomst van de back bij Real Madrid ligt.

Liverpool speelt tot het einde van het seizoen nog drie wedstrijden, allemaal in de Premier League. Het elftal van Slot is reeds kampioen, waardoor de resterende duels er eigenlijk niet meer toedoen. Slot liet afgelopen vrijdag op een persconferentie al doorschemeren dat zijn blik al is gericht op volgend seizoen. Dat betekent dat Conor Bradley zondag tegen Arsenal de rechtsbackpositie zal invullen en Alexander-Arnold op de bank zit.

“Ik denk, zoals iedereen die van Liverpool houdt en die een fan is van Liverpool, dat we teleurgesteld zijn dat hij weggaat. Het is namelijk niet alleen een goed mens dat de club gaat verlaten, maar ook een hele, hele goede vleugelverdediger”, zei Slot vrijdag tegenover diverse Engelse media. De Nederlandse trainer bevestigde dat Bradley zondag zal starten tegen Arsenal. “Hij heeft speeltijd nodig om klaar te zijn voor volgend seizoen.”

Het betekent een betrekkelijk roemloos en genadeloos einde voor Alexander-Arnold bij Liverpool. “De fans van Liverpool hebben laten blijken dat ze niet blij zijn met zijn vertrek. Ze zijn met name niet blij met de manier waarop hij vertrekt: transfervrij. Ik heb persoonlijk te doen met hem”, zegt Richards zondag voorafgaand aan het thuisduel van Liverpool met Arsenal bij Sky Sports. De analist en oud-verdediger vervolgt: “De rol van vleugelverdedigers is sterk veranderd in de Premier League. Wat hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd, is ongelooflijk. Het is verdrietig om hem te zien vertrekken, maar ik begrijp zijn beslissing wel.”

