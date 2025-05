Slot en Liverpool willen concurrent beroven van sterspeler

heeft een aanbieding op zak van Liverpool, zo meldt Gianluca Di Marzio. De Belg vertrekt komende zomer transfervrij bij Manchester City, maar kan onder Arne Slot dus in de top van de Premier League actief blijven. Ook Napoli zou hem een aanbieding hebben gedaan.

Na tien seizoenen eindigt de samenwerking tussen Manchester City en De Bruyne komende zomer. De Belgische ster werd al met meerdere clubs in verband gebracht, waarbij vooral aan een vertrek uit Europa werd gedacht. De middenvelder is zelf echter niet van plan om Europa te verlaten.

Volgens Di Marzio heeft De Bruyne momenteel twee opties om volgend seizoen in de Europese top actief te blijven. Zowel Napoli als Liverpool zouden de routinier namelijk een aanbieding hebben gedaan. Mocht De Bruyne kiezen voor een stap naar Anfield, blijft hij actief in de Engelse top, bij een van de concurrenten van Manchester City.

Napoli is echter zeker niet kansloos, zo stelt Di Marzio. De Italiaanse koploper zet namelijk vol in op de Belg en heeft daarnaast ook landgenoot Romelu Lukaku onder contract staan. Met de spits heeft De Bruyne een goede relatie, wat in het voordeel van de Napolitanen kan werken.

