Arne Slot: 'Jullie geloven het niet, maar dit is het eerlijke antwoord'

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Liverpool zich tot kampioen van Engeland kroont. De ploeg van Arne Slot zou dit weekend zelfs al de champagne kunnen ontkurken, al lijkt die kans niet al te groot. Op een persconferentie zegt Slot vrijdag dat hij totaal niet bezig is met een mogelijk kampioensfeest.

Met nog zes wedstrijden voor de boeg heeft Liverpool een voorsprong van dertien punten op nummer twee Arsenal. Als Arsenal zondag verliest op bezoek bij Ipswich Town, en Liverpool de uitwedstrijd tegen Leicester City wint, dan is de titelstrijd beslist. Gezien de vorm waarin Arsenal verkeert ligt een nederlaag in Ipswich niet in de lijn der verwachting, maar Slot wordt op de persconferentie toch geconfronteerd met het mogelijke scenario.

“Daar ben ik eerlijk gezegd totaal niet mee bezig”, verzekert de Nederlandse oefenmeester. “Mijn focus ligt op Leicester, op ons eigen team en op wat we beter kunnen doen. We hebben deze week hard gewerkt aan onze verbeterpunten en we kijken nu vooruit naar de wedstrijd tegen Leicester – gewoon stap voor stap, wedstrijd voor wedstrijd.”

Denkt Slot echt niet aan de landstitel? "Het eerlijke antwoord is nee, maar ik weet niet of jullie me geloven, haha. Maar het is echt zo: mijn hele leven leef ik in het moment, in het nu. Ik kijk niet veel terug en ook niet ver vooruit. Ik denk niet aan wat ik allemaal al bereikt heb – mensen zeggen vaak dat je moet genieten, maar als trainer denk je gewoon aan de eerstvolgende wedstrijd die je moet winnen. En daarna aan de volgende. Ik zit al zo lang in het voetbal, je raakt gewend aan het leven van dag tot dag."