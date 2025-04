Slot: zó lang kan Van Dijk nog domineren in de top

Arne Slot is onder de indruk van zijn aanvoerder . De trainer van Liverpool reageerde vrijdag op de contractverlenging van de verdediger, die zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis tot medio 2027. Slot noemt Van Dijk een unieke persoonlijkheid, die op én buiten het veld van onschatbare waarde is.

Slot ziet de contractverlenging van Van Dijk als een duidelijke boodschap. “Het zegt veel over onze ambitie dat we onze beste spelers willen behouden”, vertelt hij op een persmoment. “Virgil heeft al jaren geweldige seizoenen achter de rug. Het feit dat we hem konden behouden terwijl hij transfervrij zou zijn, toont aan wat onze plannen zijn voor de komende jaren. Hij is ontzettend belangrijk voor ons: een geweldige persoonlijkheid en een geweldige speler.”

De waarde van Van Dijk ligt niet alleen in zijn verdedigende acties, weet de Nederlandse trainer. “Het is moeilijk te beschrijven hoe belangrijk hij is, maar je ziet het direct als je hem ziet spelen. Iedereen heeft hem al jaren geprezen als verdediger. Maar ik kijk vooral naar het spel in balbezit – daarin is hij zó goed. De diagonale passes, de steekballen, de manier waarop hij opbouwt van achteruit. En dan heb ik het nog niet eens over zijn leiderschap.”

“Zo’n leider heb ik nog niet eerder meegemaakt”, voegt Slot eraan toe. “De energie die hij brengt, hoe professioneel hij is, hoe hij zijn teamgenoten probeert te helpen. Hij is altijd bezig met bijvoorbeeld Ryan Gravenberch. Zijn invloed op het team is enorm – niet alleen in de wedstrijden, maar ook daarbuiten. Het mooie is dat hij kwaliteiten heeft die hier bij het AXA Training Centre perfect tot hun recht komen.”

Of Van Dijk dit niveau lang kan volhouden? Slot is voorzichtig, maar hoopvol. Een journalist wijst hem op Thiago Silva, die op zijn 39ste nog voor Chelsea speelde en momenteel op zijn 40ste uitkomt voor Fluminense in Brazilië. “Ik beoordeel spelers op hun huidige niveau. Thiago Silva toont aan: als je fit blijft, kun je lang mee op het hoogste niveau. Maar als je er twee of drie maanden uitligt, dan is het op dit niveau – de Premier League – moeilijk om meteen weer aan te haken. Dus hij moet fit blijven. Als dat lukt, zie ik geen enkele reden waarom hij zou terugvallen. En dat is ook hoe de club erover denkt.”

Van Dijk verwacht 'big summer'

Slot weet dat er een belangrijke zomer voor de deur staat. Van Dijk voorzag deze week al dat een big summer wacht. “Bij Liverpool is het altijd een big summer”, reageert Slot op de uitspraken van zijn aanvoerder. “Misschien zijn de spelers zich er niet van bewust wat er allemaal in de media wordt gezegd, maar we hebben al twee belangrijke spelers weten te behouden. Alleen dat al maakt het een grote zomer. Laten we afwachten wat er nog komt. Maar als we deze selectie grotendeels bij elkaar houden, dan ben ik blij.”

Over mogelijke zomerse versterkingen is Slot diplomatiek. “We hebben afgelopen zomer niks veranderd en zijn er niet op achteruitgegaan. In het algemeen ben ik het ermee eens dat stilstand achteruitgang is, maar soms is het juist goed als een team langer samen blijft – dat levert vaak succes op. Nieuwe energie door nieuwe spelers is fijn, maar met het seizoen dat we nu draaien, is het niet per se noodzakelijk.”

Slot hoopt op derde contractverlenging

Supporters van Liverpool hebben een mooi week achter de rug. In zes dagen tijd verlengde zowel Mohamed Salah als Van Dijk zijn contract, terwijl tussendoor met 2-1 werd gewonnen van West Ham United.

Slot hoopt dat er binnenkort een derde contractverlenging volgt: die van Trent Alexander-Arnold. Er wordt echter al maandenlang gesproken over een transfer van de rechtsback naar Real Madrid. Hij heeft een aflopend contract op Anfield.

De journalisten hoopten dat Slot een update kon geven over de toekomst van Alexander-Arnold, maar die kwam er niet. “Nee, ik denk dat je verbaasd zou zijn als ik nu ineens iets anders zou zeggen dan de rest van het seizoen. Het is al wekenlang hetzelfde antwoord: we praten niet over dit soort zaken zolang ze niet afgerond zijn – en dat zijn ze op dit moment niet.”

