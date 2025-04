'Slot wil oude bekende van Feyenoord: megabedrag naar De Kuip'

Liverpool heeft nog altijd serieuze belangstelling voor , weet de Portugese krant Record. Trainer Arne Slot kent Kökçü nog uit hun gezamenlijke periode bij Feyenoord en is erg gecharmeerd van hem. Door het sterke seizoen dat de middenvelder doormaakt bij Benfica neemt de kant op een transfer alleen maar toe.

Kökçü was dit seizoen rechtstreeks betrokken bij 19 doelpunten in 45 officiële wedstrijden (11 goals, 8 assists). De 39-voudig international van Turkije werd in oktober 2024 al in verband gebracht met Benfica en staat er nog altijd goed op in Estádio da Luz. Inmiddels zou Slot ervan overtuigd zijn dat hij in de zomer een poging wil wagen om Kökçü naar Engeland te halen.

Kökçü heeft bij Benfica een contract tot medio 2028, met een afkoopclausule van 150 miljoen euro. Dat bedrag zal Liverpool niet betalen, maar the Reds zullen waarschijnlijk wel diep in de buidel moeten tasten. In oktober schreven Portugese media rekening te houden met een transfersom van liefst tachtig miljoen euro. Feyenoord streek in 2023 nog 25 miljoen euro op voor hem.

Daar kan wat bovenop komen, want bij een nieuwe toptransfer van Kökçü rinkelt ook de kassa van Feyenoord. De Rotterdammers hebben recht op een doorverkooppercentage van 25 procent. Vermoedelijk wordt dat bedrag berekend over de door Benfica gemaakte winst. Als er inderdaad 80 miljoen euro met de deal is gemoeid - een torenhoog bedrag, gezien Kökçü’s Estimated Transfer Value van 33,4 miljoen euro – dan zou Feyenoord 13,75 miljoen euro toucheren.