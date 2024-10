Liverpool onderneemt actie: Arne Slot wil man met 175 duels voor Feyenoord kopen

Groot nieuws uit Portugal: volgens het Portugese medium Record staat Benfica-middenvelder Orkun Kökcü in de belangstelling van Liverpool. Arne Slot zet vol in op een hernieuwde samenwerking met het jeugdproduct van Feyenoord. The Reds moeten diep in de buidel tasten, mocht de interesse voor Kökcü concreet worden.

Record meldt donderdagmiddag dat Liverpool de verrichtingen van Kökcü in het shirt van Benfica nauwlettend in de gaten houdt. Arne Slot is gecharmeerd van de middenvelder, die hij kent uit zijn tijd bij Feyenoord. Kökcü was destijds aanvoerder en werd samen met Slot kampioen van Nederland. De succesvolle Nederlandse trainer zou volgens Portugese media in ieder geval hopen op een hernieuwde samenwerking met de international van Turkije.

Artikel gaat verder onder video

Scouts van Liverpool zouden volgens Record aanwezig zijn geweest bij de wedstrijd tussen Benfica en Atlético Madrid in de Champions League. Het laat zien dat Liverpool serieus onderzoekt of Kökcü een goede versterking zou kunnen zijn voor de Engelse grootmacht.

LEES OOK: Antoni Milambo is heel eerlijk en doet onthulling over toekomst bij Feyenoord

Mocht de interesse concreet worden, moet Liverpool diep in de buidel tasten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Benfica genoegen neemt met een transfersom onder de tachtig miljoen euro, stellen Portugese media. Kökcü beschikt over een ontsnappingsclausule in zijn contract, maar die bedraagt 150 miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot lacht om vraag Engelse journalist: 'Had gehoopt dat je dát woord niet zou gebruiken'

Liverpool-trainer Arne Slot kan zijn lachen niet inhouden tijdens de persconferentie.