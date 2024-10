Antoni Milambo is heel eerlijk en doet onthulling over toekomst bij Feyenoord

(19) maakt mooie tijden door bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder maakt in deze eerste fase van het nieuwe seizoen de nodige minuten voor de Rotterdammers en is daarin niet onbelangrijk geweest. Voorlopig lijken de supporters van Feyenoord nog te kunnen genieten van de verrichtingen van het talent in het De Kuip.

Milambo stond dit seizoen op bepalende momenten op bij Feyenoord. De middenvelder scoorde tegen PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, maar was onlangs ook op fraaie wijze trefzeker tegen Girona in de Champions League. Dat deed hem goed: 'Ik denk dat elke jonge speler een Champions League-doelpunt goed kan gebruiken. De complimenten van je ploeggenoten, die zien dat jij belangrijk kan zijn, dat werkt als brandstof en geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden", geeft de jonge voetballer toe in gesprek met De Telegraaf.

De middenvelder, die onder de rook van De Kuip opgroeide, lijkt na zijn eerste bepalende momenten voor Feyenoord te willen doorstomen. Supporters van de Rotterdammers hoeven voorlopig nog niet bang te zijn voor een vertrek van de negentienjarige international van Jong Oranje: "Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik wil slagen bij Feyenoord. Pas als ik écht mijn stempel kan drukken op het elftal, wil ik eventueel verder kijken", vertelt de Rotterdammer, die geen genoeg kan krijgen van spelen in De Kuip: "Het is zo’n geweldige ervaring om er te mogen spelen, het blijft altijd mooi als de fans losgaan.”

Mede door een blessure van Calvin Stengs staat Milambo momenteel in de basis bij Feyenoord. Het wordt interessant om te zien hoe trainer Brian Priske met het talent van de Rotterdammers omgaat als er meer spelers terugkeren van blessures. Zijn visitekaartje heeft de negentienjarige voetballer in ieder geval afgegeven aan zijn trainer.

